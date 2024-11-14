Оценен прогресс человечества по сдерживанию глобального потепления

Исследование показало, что ожидаемый уровень потепления к концу XXI века не менялся с 2021 года, а в 2024 году был достигнут минимальный прогресс. На ситуацию не повлияли в том числе результаты трех Конференций ООН по изменению климата, которые проводились с тех пор. С учетом принятых странами обязательств и целей по климату ожидаемый уровень потепления немного ниже — 2,1 градуса, — однако и в этом случае он остается неизменным на протяжении трех лет.