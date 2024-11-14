Ученые считают опасным резкое обмеление Каспийского моря

В Дагестане обмеление стало причиной заиливания входа в порт Махачкалы, что привело к простою рыболовецких судов, потере промыслового времени и денег. Пик пришелся на 12 ноября этого года. МЧС Дагестана распространило оперативную информацию о том, что в этот день на побережье Каспийского моря, в районе Махачкалы, уровень воды достиг опасной отметки — минус 103 сантиметра. Из-за этого могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением судоходства. Оперативным службам было поручено довести экстренное предупреждение до соответствующих ведомств и глав муниципалитетов.