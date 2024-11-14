Ученые считают опасным резкое обмеление Каспийского моря

По данным Астраханского регионального отделения Русского географического общества, уровень Каспийского моря падает в среднем на 69 сантиметров в год. Одной из причин обмеления ученые называют уменьшение количества осадков в бассейне Волги из-за изменения направления циклонов. Среди других факторов — глобальное потепление. Оно приводит к увеличению испарения воды с поверхности моря. Свою лепту внесло строительство плотин и водохранилищ на Волге, что уменьшило приток пресной воды.
Море обмелело так сильно, что по всей береговой линии оголилось 22 тысячи квадратных километров.
Обмеление Каспийского моря — проблема международная. Решать ее приходится всем прибрежным странам: России, Казахстану, Туркмении, Азербайджану и Ирану.
Страдает экономика государств. Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров рассказал «РГ», что затраты на поддержание навигационных путей в порту Актау в Казахстане увеличились за последние пять лет на 30%. Выросли расходы на обслуживание порта Баку и в Азербайджане. Совокупные экономические потери прикаспийских стран из-за обмеления моря могут составлять миллиарды долларов в год.
В Дагестане обмеление стало причиной заиливания входа в порт Махачкалы, что привело к простою рыболовецких судов, потере промыслового времени и денег. Пик пришелся на 12 ноября этого года. МЧС Дагестана распространило оперативную информацию о том, что в этот день на побережье Каспийского моря, в районе Махачкалы, уровень воды достиг опасной отметки — минус 103 сантиметра. Из-за этого могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением судоходства. Оперативным службам было поручено довести экстренное предупреждение до соответствующих ведомств и глав муниципалитетов.
О том, насколько сильно снижение уровня моря может повлиять на экологию, «РГ» рассказала директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Зарема Солтанмурадова. «Уже ощущается негативное воздействие на экосистемы Каспия, — говорит она. — В первую очередь, в его северной части, которая является основным ареалом питания для рыб, перелетных птиц и эндемичного каспийского тюленя. Под угрозой исчезновения нерестилища осетровых пород».
Одна из причин падения уровня моря, по словам Заремы Солтанмурадовой, потепление климата. Повышение температуры усиливает испарение над сушей и водоемами. Бессточные водоемы, а Каспийское море является именно таковым, особенно чувствительны к изменению климата. Их наполненность определяется тонким балансом между осадками, притоком рек и испарением с поверхности. В Каспийское море впадает более 130 рек, уточнила доцент кафедры «Экология, безопасность жизнедеятельности и электропитание» Московского технического университета связи и информатики Виктория Ерофеева. А главный донор, как известно, Волга, на эту водную артерию приходится 85% всего речного стока, поступающего в Каспийское море.
«Обмеление сказывается на солености воды, что негативно влияет на исторически сложившуюся совокупность растений и животных, обитающих в море, — предупреждает Виктория Ерофеева. — Это может привести к уменьшению биологического многообразия, снижению рыбного промысла, окажет влияние на экономику, сократится количество рабочих мест».
Главный научный сотрудник Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, профессор Василий Черкашин в качестве одной из причин обмеления Каспия назвал сократившийся почти в два раза сток от таяния горных ледников. Из-за этого оскудело питание впадающих в Каспийское море рек.
Черкашин отметил интересный аспект: обмеление Каспия может грозить проблемами, связанными с массовым, и что важно, незаконным строительством. По мнению ученого, на участках суши, которые еще недавно были морским дном, может начаться массовая застройка. Дагестан стал популярен у туристов, и сейчас каждый свободный участок застраивается коттеджами и гостиницами. «А потом, когда море вернется в свои берега и затопит здания, застройщики начнут возмущаться и требовать каких-нибудь компенсаций», — предупреждает ученый.
В республике уже создана рабочая группа, которая вырабатывает такие предложения. Сценарий спасения Каспия, рассчитанный до 2050 года, предполагает затраты в 450 миллионов рублей. Эти деньги планируется получить в виде федеральных субсидий, а также от правительства Дагестана.
Так грозит ли Каспию судьба практически исчезнувшего Аральского моря? «Аральское море питают две реки — Амударья и Сырдарья, с 1961 года велось безвозвратное использование их вод на нужды орошения, что значительно нарушило водный баланс. Ситуация с Каспийским морем иная, так как антропогенное давление на него значительно слабее, а питающие его реки многочисленны и полноводны», — успокоила Виктория Ерофеева. Так что все не так трагично. Пока.
Справка «РГ».
В Дагестане в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создадут Каспийский прибрежный кластер. Это часть программы развития российской части побережья.
На выходе — туристы получат 6,5 км благоустроенной прибрежной полосы. Планируется построить 28 гостиниц, санаториев, общежитий, ресторанов и многофункциональных центров. Появится здесь и всероссийский детский центр «Дагестан», где одновременно смогут отдыхать 1,5 тысячи детей. У них будет собственный песчаный пляж, площадки для спорта, велосипедные дорожки.
Развитие Каспийского моря входит в национальный проект «Пять морей и озеро Байкал». Планируется, что Каспийский туристический кластер заработает в 2028 году.