Вильфанд: температура в октябре превысила норму в среднем на 1−3 градуса

Метеоролог сообщил, что на арктических островах России показатель температуры в октябре был выше нормы на 6 градусов. «Очень теплой оказалась в этом месяце Арктика, ее средняя температура — 2, самая высокая за весь период наблюдений, и достигнуто это за счет очень высоких температур в Северном Ледовитом океане и на побережье от Канады до Чукотки», — пояснил он.