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Вильфанд: температура в октябре превысила норму в среднем на 1−3 градуса

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Температура в октябре в России превысила климатическую норму на 1−3 градуса, на арктических островах показатель превысил норму на 6 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Mail.ru

«Среднемесячная температура воздуха превысила норму на большей части страны. На европейской территории России — на 1−2,5 градуса, на северо-востоке европейской части — на 2−3 градуса», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в октябре температура в Москве превышала климатическую норму на 1,9 градуса, среднее значение составило плюс 7,7 градуса. За все время — это 10-е место среди месяцев в метеорологической летописи. Он также отметил, что за прошедший месяц в столице выпало 89 мм осадков, что составляет 127% от нормы.

Метеоролог сообщил, что на арктических островах России показатель температуры в октябре был выше нормы на 6 градусов. «Очень теплой оказалась в этом месяце Арктика, ее средняя температура — 2, самая высокая за весь период наблюдений, и достигнуто это за счет очень высоких температур в Северном Ледовитом океане и на побережье от Канады до Чукотки», — пояснил он.

Ниже нормы температура была на южном Урале, а также в Якутии. «Если усреднить температуру октября по всей стране, то она расположилась далеко во втором десятке в ряду ранжированных в октябре, в общем, достаточно теплый месяц. На Северном полушарии октябрь 2024 года — второй самый теплый, в России рекорд остается за октябрем прошлого года», — уточнил Вильфанд.