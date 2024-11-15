Вильфанд: температура в октябре превысила норму в среднем на 1−3 градуса

«Среднемесячная температура воздуха превысила норму на большей части страны. На европейской территории России — на 1−2,5 градуса, на северо-востоке европейской части — на 2−3 градуса», — сказал он.
Вильфанд добавил, что в октябре температура в Москве превышала климатическую норму на 1,9 градуса, среднее значение составило плюс 7,7 градуса. За все время — это 10-е место среди месяцев в метеорологической летописи. Он также отметил, что за прошедший месяц в столице выпало 89 мм осадков, что составляет 127% от нормы.
Метеоролог сообщил, что на арктических островах России показатель температуры в октябре был выше нормы на 6 градусов. «Очень теплой оказалась в этом месяце Арктика, ее средняя температура — 2, самая высокая за весь период наблюдений, и достигнуто это за счет очень высоких температур в Северном Ледовитом океане и на побережье от Канады до Чукотки», — пояснил он.
Ниже нормы температура была на южном Урале, а также в Якутии. «Если усреднить температуру октября по всей стране, то она расположилась далеко во втором десятке в ряду ранжированных в октябре, в общем, достаточно теплый месяц. На Северном полушарии октябрь 2024 года — второй самый теплый, в России рекорд остается за октябрем прошлого года», — уточнил Вильфанд.