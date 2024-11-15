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На центральную и северную части Сахалина обрушится циклон

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Снежный циклон подойдет к Сахалину вечером 16 ноября и принесет метель и гололед, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Таллахасси: +19° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: NASA

«Циклон продержится на Сахалине два дня: 16 и 17 ноября», — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, циклон будет действовать только в центральных и северных районах — на территории Поронайского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского и Охинского городских округов. Там ожидаются местами сильный снег, ветер, гололедные явления. Температура воздуха в выходные дни будет держаться в зависимости от местности в диапазоне от 0 до минус 5 градусов.

На юге острова погода сильно не ухудшится, но из-за циклона местами пройдут дожди. Температура воздуха будет держаться на отметках от минус 1 градуса ночью до плюс 8 градусов днем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам сообщили, что в шести перечисленных центральных и северных районах Сахалина объявлено экстренное предупреждение на 16—17 ноября. «В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — рассказали в управлении.