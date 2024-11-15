На центральную и северную части Сахалина обрушится циклон

«Циклон продержится на Сахалине два дня: 16 и 17 ноября», — рассказал собеседник агентства.
По информации синоптиков, циклон будет действовать только в центральных и северных районах — на территории Поронайского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского и Охинского городских округов. Там ожидаются местами сильный снег, ветер, гололедные явления. Температура воздуха в выходные дни будет держаться в зависимости от местности в диапазоне от 0 до минус 5 градусов.
На юге острова погода сильно не ухудшится, но из-за циклона местами пройдут дожди. Температура воздуха будет держаться на отметках от минус 1 градуса ночью до плюс 8 градусов днем.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам сообщили, что в шести перечисленных центральных и северных районах Сахалина объявлено экстренное предупреждение на