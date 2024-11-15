На центральную и северную части Сахалина обрушится циклон

По информации синоптиков, циклон будет действовать только в центральных и северных районах — на территории Поронайского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского и Охинского городских округов. Там ожидаются местами сильный снег, ветер, гололедные явления. Температура воздуха в выходные дни будет держаться в зависимости от местности в диапазоне от 0 до минус 5 градусов.