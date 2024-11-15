В Норильске из-за непогоды школьникам разрешили не посещать занятия

«В соответствии с предоставленной метеорологической информацией Таймырским ЦГМС о фактической погоде по состоянию на 05:00 (01:00 мск) прогнозом погоды на 15 ноября и неблагоприятными явлениями погоды, руководствуясь графиком определения погодных условий, по усмотрению родителей (иных законных представителей) допускается не посещать занятия обучающимся первой смены образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в Центральном районе, жилом образовании Оганер, в районах Талнах и Кайеркан с 1 по 6 классы», — говорится в сообщении.
По информации синоптиков, в Норильске сила ветра составляет 5−10 м/с с порывами до 13−18 м/с. Температура воздуха — минус 25 минус 30 градусов.
Норильск — заполярный город на севере Красноярского края, в нем проживают 176 тыс. человек.