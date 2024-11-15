В Сочи и Сириусе спрогнозировали смерчи над морем

«До конца суток 15 ноября, а также в течение суток 16 ноября на участке Магри — Веселое (город Сочи и федеральная территория Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС России распространил штормовое предупреждение, согласно которому в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом в предгорных районах и горах, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Также имеется возможность формирования смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Магри.