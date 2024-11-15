В Сочи и Сириусе спрогнозировали смерчи над морем

Ранее региональный главк МЧС России распространил штормовое предупреждение, согласно которому в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом в предгорных районах и горах, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Также имеется возможность формирования смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Магри.