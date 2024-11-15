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В Сочи и Сириусе спрогнозировали смерчи над морем

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и на федеральной территории Сириус в связи с угрозой формирования смерчей над Черным морем 15—16 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Источник: Российская газета

«До конца суток 15 ноября, а также в течение суток 16 ноября на участке Магри — Веселое (город Сочи и федеральная территория Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС России распространил штормовое предупреждение, согласно которому в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом в предгорных районах и горах, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Также имеется возможность формирования смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Магри.