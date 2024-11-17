Народные приметы на 17 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Как уже говорилось, на Ерему сидели дома и занимались домашними делами — считалось, что в этот день стоит закончить те домашние хлопоты, до которых долго не доходили руки. Считалось, что если в этот день не лениться и найти себе занятие в стенах дома, то следующий год принесет успех и богатство. Вот чем можно заняться: