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Народные приметы на 17 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

17 ноября нужно остаться дома, заняться уборкой и высматривать комаров. Про другие приметы рассказываем в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

17 ноября в народном календаре — Еремин день. Про этот день есть поговорка: «Наступил Ерёма — сиди дома». В этот день, как считается, лучше вовсе не выходить из дома, и найти себе какое-нибудь занятие в его стенах.

Приметы погоды 17 ноября

Считалось, что если в этот день повезет встретить летающего комара, вся зима будет теплой. Еще о 17 ноября есть такие приметы:

  • уже выпало много снега — весной взойдет много подснежников;
  • утром стоит туман — скоро потеплеет;
  • деревья покрылись инеем — ждать холодов;
  • белые круги вокруг солнца — скоро нагрянет снежная буря;
  • вымя коровы на вечерней дойке теплое — к теплу, холодное — к холоду;
  • волнистые облака — к непогоде;
  • зеленая заря вечером — будет ясно;
  • куры кудахчут и гуляют посреди улицы — скоро придет снегопад;
  • утки остались на зимовку — зима будет мягкой.

Что можно делать 17 ноября

Как уже говорилось, на Ерему сидели дома и занимались домашними делами — считалось, что в этот день стоит закончить те домашние хлопоты, до которых долго не доходили руки. Считалось, что если в этот день не лениться и найти себе занятие в стенах дома, то следующий год принесет успех и богатство. Вот чем можно заняться:

  • уборкой, стиркой, глажкой;
  • рукоделием;
  • полить и пересадить комнатные растения;
  • насыпать на подоконники рябину — так можно защититься от нечисти, которая в этот день хочет украсть из дома уголь или огонь.

Что запрещено делать 17 ноября

А вот мусор выбрасывать на Ерему не стоит: во-первых, придется выйти из дома, а во-вторых, вместе с ним можно случайно вынести достаток и удачу. Также нельзя:

  • отдавать вещи и даже давать в долг — это тоже верный способ лишиться богатства;
  • особенно нельзя давать соседям уголь, свечи, зажигалки и спички — с ними из дома уйдет семейное счастье;
  • знакомиться с новыми соседями и приглашать их к себе в гости;
  • выпускать пьющего мужа на улицу — считалось, что если в этот день удержать его дома, он откажется от порока.