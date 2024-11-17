Народные приметы на 17 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

17 ноября в народном календаре — Еремин день. Про этот день есть поговорка: «Наступил Ерёма — сиди дома». В этот день, как считается, лучше вовсе не выходить из дома, и найти себе какое-нибудь занятие в его стенах.
Приметы погоды 17 ноября
Считалось, что если в этот день повезет встретить летающего комара, вся зима будет теплой. Еще о 17 ноября есть такие приметы:
- уже выпало много снега — весной взойдет много подснежников;
- утром стоит туман — скоро потеплеет;
- деревья покрылись инеем — ждать холодов;
- белые круги вокруг солнца — скоро нагрянет снежная буря;
- вымя коровы на вечерней дойке теплое — к теплу, холодное — к холоду;
- волнистые облака — к непогоде;
- зеленая заря вечером — будет ясно;
- куры кудахчут и гуляют посреди улицы — скоро придет снегопад;
- утки остались на зимовку — зима будет мягкой.
Что можно делать 17 ноября
Как уже говорилось, на Ерему сидели дома и занимались домашними делами — считалось, что в этот день стоит закончить те домашние хлопоты, до которых долго не доходили руки. Считалось, что если в этот день не лениться и найти себе занятие в стенах дома, то следующий год принесет успех и богатство. Вот чем можно заняться:
Что запрещено делать 17 ноября
А вот мусор выбрасывать на Ерему не стоит: во-первых, придется выйти из дома, а во-вторых, вместе с ним можно случайно вынести достаток и удачу. Также нельзя:
- отдавать вещи и даже давать в долг — это тоже верный способ лишиться богатства;
- особенно нельзя давать соседям уголь, свечи, зажигалки и спички — с ними из дома уйдет семейное счастье;
- знакомиться с новыми соседями и приглашать их к себе в гости;
- выпускать пьющего мужа на улицу — считалось, что если в этот день удержать его дома, он откажется от порока.