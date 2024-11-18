Народные приметы на 18 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

18 ноября в народном календаре — Галактион, или День Ионы. Православные верующие в этот день вспоминают Святителя Иону, архиепископа Новогородского. Он организовал в Новгороде приюты для вдов и сирот, а также оберегал Новгородское княжество от завоевания московитами при Иване III.
Приметы погоды 18 ноября
По этому дню старались определить, какой будет зима. Если на земле много снега, значит, сезон будет долгим и снежным, а если на деревьях иней — холодным. Другие приметы на Иону такие:
- луна в дымке — к затяжному ненастью;
- снег лег неровно — урожай ржи на следующий год будет богатым;
- северный ветер при ясном небе — к холодам;
- много инея на земле поутру — к оттепели;
- низко висящие тучи — к непогоде;
- сверкнула молния — скоро нагрянет буря.
Что можно делать 18 ноября
В этот день девицы молили Бога о хорошем муже и проводили обряды, чтобы привлечь женихов: на заре разбрасывали вокруг домов мелкие монетки и небольшие предметы рукоделия. Вот чем еще стоит заняться 18 ноября:
- приготовить что-нибудь из редьки: например, натереть с растительным маслом, луком и квашеной капустой;
- если накормить редькой мужчину, можно его приворожить;
- гадать — считалось, это удачный день, чтобы узнать свое будущее;
- сделать уборку в доме, а после нее помыться самому — так можно очистить и голову от тяжелых мыслей;
- положить рядом с ребенком чистый веник — тогда он будет здоров и счастлив весь год.
Что запрещено делать 18 ноября
На Иону нельзя принимать важные жизненные решения: менять работу, переезжать или делать предложение, а также планировать крупные начинания — считалось, что если начать их сегодня, то во всех этих делах могут ждать проблемы. Вот что еще нельзя делать в этот день:
- принимать гостей — даже близких людей;
- совершать крупные покупки — вещь быстро потеряется, или ее украдут;
- подписывать документы: подпись украдет нечистый;
- поднимать чужие потерянные деньги — иначе можно навлечь на себя долгое одиночество;
- помогать хозяевам, если вы оказались в гостях;
- брать чужой веник, если он неожиданно оказался у вашего порога: нужно аккуратно вынести его, обернув в ткань, и сжечь, чтобы не навести на себя порчу.