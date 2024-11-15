Важно дачникам. Природа путает осень с весной — что делать

Когда температура почвы снижается ниже −12 градусов (в суровые, малоснежные зимы) корни начинают отмерзать. Это происходит редко, примерно один раз в 10−15 лет, но тем не менее такая угроза для деревьев реальна. Деревья с подмерзшими корнями болеют или погибают. От подмерзания корней здорово спасает мульча из соломы или опилок. Ее удобно разложить даже зимой, если существует угроза трескучего мороза в отсутствии снега. Минус соломы в ее привлекательности для мышей. Можно вокруг дерева насыпать теневыносливый барвинок, который не привлекает мышей и не нуждается в постоянной замене. Это почвопокровное растение подавляет сорняки и хорошо сохраняет тепло.