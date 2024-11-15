Важно дачникам. Природа путает осень с весной — что делать

Агроном, биолог Павел Лагута рассказал, что ничего необычного тут нет. Из-за высоких температур и массового обезвоживания растения впали в своеобразный анабиоз, подобно тем черепахам в пустыне, которые в летний период зарываются в грунт. Иногда причина анабиоза вызвана вредителями или грибками, из-за которых растение досрочно сбрасывает листья.
Независимо от причины вынужденного покоя, за счет жизнедеятельности бактерий в почве накапливался азот, который растения не смогли израсходовать в начале лета. После того, как погода пришла в норму, повышенная концентрация этого элемента стимулирует рост побегов, а если в почве присутствовало еще и железо, то фруктовые деревья, особенно абрикосы, сливы и персик, начинают цвести.
Конечно, осеннее побегообразование и особенно цветение — плохой знак, ведь на следующий год больших урожаев с таких деревьев можно не ждать, а внезапно выросшие побеги не успеют окрепнуть до наступления холодов и с большой вероятностью замерзнут, в свою очередь ослабив растение.
Ведь неспроста даже в интенсивных плодовых садах азотные подкормки, в том числе навозные, прекращают уже в конце июня — начале июля, а во второй половине сезона используют древесную золу или ее синтетические аналоги, содержащие фосфор и калий. Именно эти элементы способствуют вызреванию побегов и хорошей зимостойкости.
Некоторые садоводы опрыскивают сады железным купоросом исключительно поздней осенью при низкой температуре, чтобы растение точно закончило вегетацию, иначе оно зацветет. Попутно производят хороший полив растений именно глубоким способом — наполняя водой выкопанные ямы или канавы. Это делается для того, чтобы корневая система залегала глубоко и хорошо развивалась. Бывает, что даже сильный заморозок менее вреден для растений чем температурные скачки до «предморозного» состояния.
На корневой системе растений действие холода тоже сказываются. Крупные корни уходят на глубину, и мороз им не страшен, а вот мелкие в основном расположены в наиболее плодородном верхнем слое почвы, который замерзает зимой.
Когда температура почвы снижается ниже −12 градусов (в суровые, малоснежные зимы) корни начинают отмерзать. Это происходит редко, примерно один раз в 10−15 лет, но тем не менее такая угроза для деревьев реальна. Деревья с подмерзшими корнями болеют или погибают. От подмерзания корней здорово спасает мульча из соломы или опилок. Ее удобно разложить даже зимой, если существует угроза трескучего мороза в отсутствии снега. Минус соломы в ее привлекательности для мышей. Можно вокруг дерева насыпать теневыносливый барвинок, который не привлекает мышей и не нуждается в постоянной замене. Это почвопокровное растение подавляет сорняки и хорошо сохраняет тепло.
Когда же речь идет о таких культурах как ремонтантная малина, то поводов для беспокойства практически нет. Все плодоносящие побеги придется удалять ранней весной. Оставлять их нет смысла, ведь ремонтантная малина дает основной урожай только на побегах текущего года. А единичные веточки, которые распустились у других культур, сильно растения не ослабят. Они восстановятся.
Ремонтантная малина в этом году и вовсе еще не впала в период покоя. У нее сейчас, благодаря теплой погоде, растянулось активное плодоношение. На юге она плодоносит до декабря, пока не ударит сильный морозец. Но в этом году плодоношение и в центральной полосе ее затянулось.
В целом же, по нашим наблюдениям, у деревьев на данный момент распускаются единичные почки, а не все подряд. И чаще это происходит у тех деревьев, которые рано сбросили листву из-за поражения вредителями или грибком, который вызвал ранний листопад. Теплая погода, конечно, тоже сказывается: был небольшой заморозок и снова стало по-весеннему тепло. Но большинство сортов растений к этому приспособлены. А в центральной полосе южные сорта и не сажают.