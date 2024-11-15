Провал года. Глава Рослесхоза оценил ситуацию с лесными пожарами

Лесным пожарным в этом году удалось не допустить гибели от огня ни одного человека и потушить 10,1 тыс. возгораний. А площадь, пройденная огнем, составила 7,7 млн га, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
«Мы превысили установленные показатели горимости, — признал главный лесничий страны. — Были крайне неблагоприятные условия, жаркое продолжительное лето. При этом нам удалось отстоять от огня 151 населенный пункт — ни одно здание или сооружение не пострадало, не было потерь и среди экономической инфраструктуры. Вообще 97% пожаров пришлось на труднодоступные и удаленные территории».
В первые сутки удалось потушить 67% лесных пожаров, это очень достойный показатель, считает глава Рослесхоза. Помогли развернутые системы наблюдения за обстановкой, в том числе с помощью беспилотников, и хорошее оснащение лесных служб техникой, которая позволяла быстрее добираться до места тушения.
Установленные указом главы государства пределы горимости превысили 15 регионов, продолжил Советников. Среди них оказался и Крым. При этом действия лесных властей и пожарных региона получили очень высокую оценку — они были правильные и своевременные, в сложившихся условиях последствия могли быть намного серьезней.
«А вот Забайкалье — провал года, — сказал Советников. — В регионе за год случилось 1,4 тыс. лесных пожаров на площади 1,9 млн га. Региональные чиновники допустили все ошибки, какие только было возможно. В начале года врали, скрывали информацию о возгораниях, потом не смогли правильно распорядиться силами и средствами. И получили такой результат. Сейчас Рослесхоз проводит проверку на месте, региональный министр уже уволен. Сделаем все, чтобы подобного больше нигде не повторилось».
Еще один регион-неудачник этого года — Самарская область. Там упустили один лесной пожар, но он разросся до такой степени, что полыхал две недели, никто не мог с ним справиться.
В восьми регионах не было допущено ни одного лесного пожара. Еще 32 смогли ликвидировать все возгорания в первые сутки. Больше всего оперативных тушений случилось в Подмосковье — 198 возгораний.
«Из-за гроз возникли 48% лесных пожаров этого года, — сообщил глава Рослесхоза. — В 39% возгораний был виновен человек и еще 10% случаев были переходом огня с земель иных категорий, чаще всего это раздутые ветром весенние палы прошлогодней травы».
Давить профилактикой
Запрет на посещение лесов стал очень действенной мерой защиты от пожаров в чащах и рощах, считает Советников. Во-первых, люди не бросают окурки, не оставляют непогашенные костры, тем самым не поджигая леса.
«Кроме того, человек не может пострадать при тушении пожара, возникшего не по его вине, — объясняет глава Рослесхоза. — Когда работает авиация, серьезные силы и средства, непрофессионалу очень сложно сориентироваться и уйти из опасной зоны».
При этом запрет на посещение лесов — ограничение довольно строгое, признал Советников. По его мнению, вводить его разумно только на конкретные лесные массивы, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, а не на целые регионы.
«Запрет на посещение лесов можно вводить не более чем на 21 день, — уверил он. — Правда, затем это ограничение можно установить повторно, если ситуация не улучшилась. Это очень мощный инструмент, но пользоваться им надо разумно и точечно».