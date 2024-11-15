Провал года. Глава Рослесхоза оценил ситуацию с лесными пожарами

«А вот Забайкалье — провал года, — сказал Советников. — В регионе за год случилось 1,4 тыс. лесных пожаров на площади 1,9 млн га. Региональные чиновники допустили все ошибки, какие только было возможно. В начале года врали, скрывали информацию о возгораниях, потом не смогли правильно распорядиться силами и средствами. И получили такой результат. Сейчас Рослесхоз проводит проверку на месте, региональный министр уже уволен. Сделаем все, чтобы подобного больше нигде не повторилось».