2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.