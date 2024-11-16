В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 5,3 балла

Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы российской академии наук.
«Сегодня в 09:43 (04:43 по мск. — Ред.) зарегистрировано сейсмособытие в Слюдянском районе, 32 километр от населенного пункта Выдрино Республики Бурятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение ощущалось интенсивностью 2−3 балла в четырех городах: Байкальск, Иркутск, Слюдянка, Шелехов.
Разрушений и пострадавших нет.
Ранее, 31 октября, землетрясение магнитудой 4,1 произошло на севере Бурятии в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Эпицентр находился в 26 км северо-западнее населенного пункта Холодное. Уточняется, что толчки в населенных пунктах не ощущались.