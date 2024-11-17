Глобальная засуха. Учёные: юг России захватывают пустыни

Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков говорил в интервью aif.ru, что в нашей стране надо срочно принимать адаптационные меры на федеральном и региональном уровне для многих регионов. В частности, угроза, связанная с потеплением, становится актуальной для Арктики, где повсеместно тает вечная мерзлота, что ведёт к негативным последствиям для строительства, дорожной и транспортной инфраструктуры.