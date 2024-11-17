Глобальная засуха. Учёные: юг России захватывают пустыни

Исследователи из Южного федерального университета (ЮФУ) обнаружили значительные изменения в природе и экологии южных регионов нашей страны. Произошли они не вчера или позавчера, а за последние 60 лет.
Согласно научным данным, в результате глобального потепления зона пустынь и полупустынь каждый год увеличивается на 550 квадратных километров, затрагивая всё более обширные территории в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии и Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ЮФУ.
Скорость — 550 квадратных километров в год
Климат на юге России отличается большой неоднородностью, но в последнее время выявилась общая тенденция: на большей части территории увеличилась засушливость. Учёные ЮФУ изучили данные метеостанций и, используя геоинформационные технологии и методы статистического анализа, оценили скорость и масштабы климатических изменений с 1961 по 2020 годы.
«Мы обнаружили, что в регионе произошло существенное повышение температурного режима. Согласно нашим расчётам, среднегодовая температура воздуха по всем метеостанциям росла со средней скоростью в 0,31℃ за десятилетие. Это значительный рост. Что касается количества годовых осадков, то существенных изменений за аналогичный период не произошло», — приводит пресс-служба университета слова старшего научного сотрудника лаборатории «Интеллектуальные агроэкосистемы» Южного федерального университета Василия Гудко.
Кроме того, исследователи установили, что с 2010 по 2020 годы из-за повышения температуры очень сильно расширилась биоклиматическая зона пустынь и полупустынь.
«Скорость расширения составила в среднем около 5,5 тыс. квадратных километров за десятилетие или 550 квадратных километров в год — при общей площади региона исследования в 591 тысячу квадратных километров. Мы также рассчитали, как меняется площадь зоны полупустыни и пустыни в зависимости от изменения среднегодовой температуры воздуха», — добавил Василий Гудко.
Сложная и серьёзная проблема
Ростовские учёные уверены, что результаты их исследования помогут смягчить социально-экономические и экологические последствия и риски, связанные с опустыниванием земель, и разработать подходы для разумного использования водных и земельных ресурсов.
«Опустынивание — это сложная и серьёзная проблема. Мы надеемся, что наше исследование станет шагом в направлении её решения», — говорит Василий Гудко.
Он и его коллеги утверждают, что такой всесторонний анализ проблемы, включающий изучение тенденций климатических изменений, сдвигов зон увлажнения, зависимости площадей от колебаний климатических показателей, для юга России был проведён впервые. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Biometeorology.
Процесс захватит все степные зоны страны
Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадий Тишков говорил в интервью aif.ru, что в нашей стране надо срочно принимать адаптационные меры на федеральном и региональном уровне для многих регионов. В частности, угроза, связанная с потеплением, становится актуальной для Арктики, где повсеместно тает вечная мерзлота, что ведёт к негативным последствиям для строительства, дорожной и транспортной инфраструктуры.
Не меньшая угроза, по словам Тишкова, нависла как раз над югом европейской части России, а также Сибири. Там в последние годы формируются очаги засух, и, по прогнозам учёного, эти процессы захватят все степные зоны нашей страны.
«Необходимо разрабатывать меры защиты и адаптации различных отраслей. Изменения климата могут негативно сказаться на успешном в последнее время аграрном производстве, лесном хозяйстве, которое страдает от лесных пожаров, а также они угрожают транспортной инфраструктуре, строительству, энергетике и добывающей промышленности», — обратил внимание Аркадий Тишков.