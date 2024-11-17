Страна Лимония. Свердловчанка выращивает экзотические плодовые деревья

«Я всегда любила экзотику, — рассказывает Светлана Соловьёва, — хотелось попробовать себя в выращивании чего-то необычного. Сначала я решила заняться клубникой, однако выяснилось, что соседство, например, с помидорами её не устраивает. В общем, с клубникой в теплице не сложилось. Зато лимон, который до этого рос и плодоносил на подоконнике, оказался не столь капризен». На перемещение в теплицу на ПМЖ лимон ответил активным ростом и не менее активным плодоношением.