Страна Лимония. Свердловчанка выращивает экзотические плодовые деревья

Суровый и непредсказуемый уральский климат не повод отказываться от выращивания южных растений. Доказательством тому служит хозяйство Светланы Соловьёвой из пригорода Екатеринбурга. Подробнее читайте на ural.aif.ru.
Нужна большая теплица
Именно с таким запросом несколько лет назад Светлана Соловьёва обратилась к супругу. Кто бы мог подумать! Опыта ведения личного подсобного хозяйства у неё до выхода на пенсию не было, но, когда появилось свободное время, семья решила, что пора исполнить мечту — переселиться из квартиры в собственный дом.
Приобретённое хозяйство пришлось сначала доводить до ума, в том числе обрабатывать землю, которую прежние хозяева продолжительное время не использовали. Начали Соловьёвы с картофеля, потом в огороде появились и другие традиционные плодовые культуры. Рассаду — томатов, перцев, огурцов — выращивали сами, благо на участке уже была поставлена стандартная тепличка.
А потом Светлана Владимировна решила, что «королевство маловато, развернуться негде», и заявила супругу: «Мне нужна большая теплица». Сказано — сделано. Так на участке выросла большая теплица — 11 на 13 метров, в которой была оборудована система отопления.
«Я всегда любила экзотику, — рассказывает Светлана Соловьёва, — хотелось попробовать себя в выращивании чего-то необычного. Сначала я решила заняться клубникой, однако выяснилось, что соседство, например, с помидорами её не устраивает. В общем, с клубникой в теплице не сложилось. Зато лимон, который до этого рос и плодоносил на подоконнике, оказался не столь капризен». На перемещение в теплицу на ПМЖ лимон ответил активным ростом и не менее активным плодоношением.
На участке Соловьёвых — основательный снежный покров, но стоит зайти в теплицу, которая на самом деле больше похожа на оранжерею, как попадаешь в страну Лимонию — дерево сплошь усыпано крупными ароматными плодами. Сколько их снимает семья в сезон, никто не считает, но несколько сотен точно.
Интересно, что одновременно с плодоношением лимон цветёт.
«Плоды полностью созревают в течение девяти месяцев, — рассказывает Светлана Владимировна. — Но, вообще-то, уже через семь с половиной месяцев их можно срывать, чем мы и пользуемся».
По её словам, лимонное дерево весьма неприхотливо, но ухода всё же требует: подкормка специальным удобрением, полив и периодически водные процедуры. Когда лимонное дерево росло на подоконнике, хозяйка опрыскивала его из пульверизатора, в теплице лимон принимает душ из шланга.
Понятно, что зимует дерево в теплице, где поддерживается температура от −2 до +5 градусов. Ему там, надо сказать, не скучно — в соседях у лимона немало других «экзотов».
Кладезь витаминов
Рядом с лимоном живёт-поживает другое вечнозелёное цитрусовое дерево — мандарин. По словам Светланы Владимировны, черенкуется оно сложно, черенок может год-два, что называется, сидеть сиднем — и не гибнет, и корней не даёт. Но у Соловьёвой терпения в избытке, поэтому неторопливый мандарин всё-таки сдался, укоренился и начал плодоносить.
По причине молодости плодов с него нынче сняли штук 15, не больше, но ведь лиха беда начало. Тем более что с магазинными мандаринами, пережившими долгую и утомительную перевозку, домашние плоды не сравнить — ни по вкусовым качествам, ни по аромату.
Фейхоа родом из теплицы Соловьёвых тоже существенно отличается от тех сморщенных ягод, которые продаются на уральских рынках. Дерево вымахало под самый потолок теплицы и закустилось.
«Прореживать надо на будущий год», — озабоченно говорит Светлана Соловьёва. Впрочем, чрезмерная густота не помешала обеспечить семью вкусными и очень полезными плодами. «Фейхоа — кладезь витаминов и полезных веществ, — говорит Светлана Владимировна, — в том числе она содержит йод, что для нас, живущих на Урале, очень важно. А ещё фейхоа очень красиво цветёт — можно бесконечно любоваться».
А виноград! Его лозам в теплице привольно — вьются себе, ползут куда хотят. Посаженные в кадки, они давно вышли «за рамки», пустив корни в землю.
«Знаю, что на Урале садоводы выращивают виноград даже на улице, но это непросто, к примеру, на зиму его нужно с особой тщательностью защищать от морозов, — говорит Светлана Владимировна. — А здесь, в теплице, он зимует в комфорте. Как и инжир, и декоративный гранат, у которого точно такие же плоды, как у обычного, просто очень маленькие».
А ещё Светлана Соловьёва души не чает в цветах. Причём любовь эта деятельная. Скажем, в той же теплице устроились на зимовку горшки с гортензией, а на участке ждут весны дивные пионы нескольких сортов. «Да, вести такое хозяйство — огромный труд, — признаётся Светлана Владимировна. — Мы в теплице практически живём. Зато не скучно, да и в радость нам этим заниматься».