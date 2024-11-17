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По Военно-Грузинской дороге запретили проезд большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Движение большегрузов запрещено по Военно-Грузинской дороге, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

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Источник: МЧС РФ

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н. п. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:50 16 ноября 2024 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.