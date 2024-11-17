По Военно-Грузинской дороге запретили проезд большегрузов

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н. п. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:50 16 ноября 2024 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.