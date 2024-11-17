Дачный сезон может длиться хоть до Нового года

В преддверии снегов и морозов вспоминаем про птиц — впрочем, они и сами готовы напомнить о себе чириканьем, заполняющим в эти дни опустевшие сады. Синички, дятлы, сороки, перелётные птицы оживляют серый пейзаж и попутно очищают деревья от вредителей, устроившихся на зимовку. Чтобы помочь птицам выжить в сложный зимний период, развешиваем кормушки, не забывая их пополнять. Если выезды на дачу получаются редко и нерегулярно, то тогда проще всего просто развесить в гуще ветвей кусочки несолёного сала — для этого подойдут большие канцелярские скрепки. Только закрепить их надо получше — сороки любят утаскивать добычу прямо с веток.