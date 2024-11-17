Дачный сезон может длиться хоть до Нового года

Кто сказал, что в ноябре дачный сезон завершён окончательно? Да, в плане транспорта стало сложнее — муниципальные дачные маршруты завершили работу до весны, так что предприимчивые дачники ищут альтернативные варианты проезда на любимые шесть соток. А что? Там же работы ещё полно.
На очереди — подзимние посевы
Снег и ураган, недавно наделавшие бед в области, отступили, освободив путь тёплым солнечным дням. Стало быть, можно успеть доделать всё то, что не даёт покоя совести садовода: заняться обрезкой и опрыскиванием, окончательно укрыть розы и виноград, посадить, наконец, чеснок и не забыть про подзимние посевы в подготовленные заранее грядки. Несколько вёдер с землёй или сухим компостом необходимо оставить где-нибудь под крышей — чтобы присыпать бороздки с посеянными под зиму семенами укропа, моркови, щавеля.
Кто-то ещё собирает последний урожай «вечнозелёных» помидоров — они пойдут в засолку, ну, а если где на ветке затерялся их покрасневший собрат, можно закопать его в землю, как следует присыпав сверху почвой — весной можно будет получить крепкую закалённую рассаду.
О пользе измельчителя
Последнее крепкое яблочко, затерявшееся на ветке, упавшая в траву зимняя груша или робкий бутон розы, чудом выживший под морозным дуновением недавнего урагана — дача то и дело дарит маленькие подарочки тем, кто умеет находить радость в мелочах. И даже серое с просинью ноябрьское небо завораживает быстро меняющейся картиной облаков. Но, любуясь небом, не забываем о делах земных.
Охапки стеблей роскошных осенних цветов — хризантем, «дубков» — ещё пригодятся в хозяйстве для укрытия тех же роз и многолетников. У кого в хозяйстве есть измельчитель, тем эти растительные остатки пригодятся для изготовления мульчи.
Ремонтантная клубника ещё радует отважными цветочками и алеющими ягодками. Споры о том, надо ли укрывать этот неприхотливый ягодный кустарничек, не утихают по сей день. Вечнозелёные листья бодро выглядывают из-под снега и не боятся мороза, но заботливые дачники набрасывают на грядки и плантации старые ветки, стебли или сетку — для снегозадержания.
Параллельно укрываем и утепляем компостные ящики и кучи. Слишком усердствовать не стоит, достаточно веток и обрывков нетканого укрывного материала. Помним, что в самой середине «слоёного пирога» зимуют наши помощники — дождевые червяки.
В преддверии снегов и морозов вспоминаем про птиц — впрочем, они и сами готовы напомнить о себе чириканьем, заполняющим в эти дни опустевшие сады. Синички, дятлы, сороки, перелётные птицы оживляют серый пейзаж и попутно очищают деревья от вредителей, устроившихся на зимовку. Чтобы помочь птицам выжить в сложный зимний период, развешиваем кормушки, не забывая их пополнять. Если выезды на дачу получаются редко и нерегулярно, то тогда проще всего просто развесить в гуще ветвей кусочки несолёного сала — для этого подойдут большие канцелярские скрепки. Только закрепить их надо получше — сороки любят утаскивать добычу прямо с веток.
Борясь с мышами и крысами на участке, помним про птиц — раскладывать приманки надо так, чтобы их случайно не съели пернатые гости наших садов: в обрезки труб, под старые ящики.
Готовим садовый домик к зимовке
Многие сталкиваются с нашествием мышей в садовые домики. Чтобы уберечь свой дачный уют, можно воспользоваться несколькими способами, например, разлить по стеклянным (не металлическим) тарелочкам обычный уксус или уксусную эссенцию, обрызгать все плинтуса самым дешёвым и сильнопахнущим одеколоном, либо применить обычный дёготь, разложив ватные диски с этим веществом по столам, в шкафах, вдоль плинтусов. По мере возможности эти «заграждения» надо обновлять, тогда есть шанс не допустить проникновения мышей в дом.
Конечно, в зиму желательно убрать из дома все съедобные запасы, их можно сложить в металлические вёдра с плотными крышками.
Многие дачники поступают так и с чистым постельным бельём: чтобы не тащить содержимое шкафов в город, его просто складывают в чистые пластмассовые бочки, можно вперемешку с пачками душистого мыла. При наличии герметичных крышек бельё и лёгкие одеяла прекрасно перезимуют, попутно пропитавшись ароматом отдушки.