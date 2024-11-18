По всей России фиксируется превышающая норму температура

«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда — всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке все чаще и чаще возникает такая ситуация. Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4−5 градусов выше нормы, то когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия», — сказал он.
Вильфанд подчеркнул, что на 15−16 градусов температура выше нормальных значений отмечается на востоке Уральского федерального округа. Показатель, превышающий норму, прогнозируется практически во всей Сибири и даже в западных регионах Якутии. «А в последующем такая ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии, аномалии будут достигать 16−20 градусов, вот настолько температура выше нормы связана именно с переносом этих теплых атлантических воздушных масс. На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Ну куда это годится? Уже третья декада ноября, а температура в течение всей недели около нулевой отметки», — подытожил метеоролог.
Он также добавил, что аналогичная ситуация и в Тюменской, Курганской областях. В Челябинской области температуры будут положительными в течение всей рабочей недели.
Ночная температура в Алтайском крае в начале недели составит минус 3−6, днем прогнозируется около нуля. Такая же ситуация в Томской и Новосибирской областях. Понижение температуры до отрицательных двузначных значений произойдет только к концу недели, в пятницу-субботу, ожидается минус 12 ночью и минус 7−10 днем.
Ранее руководитель Гидрометцентра сообщал о том, что процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем в мире.