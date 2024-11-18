По всей России фиксируется превышающая норму температура

«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда — всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке все чаще и чаще возникает такая ситуация. Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4−5 градусов выше нормы, то когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия», — сказал он.