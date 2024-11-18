В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4

По его данным, эпицентр располагался в 30 км к юго-востоку от берега острова, на котором проживают около 120 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
СИДНЕЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у восточного побережья острова Новая Ирландия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщает австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр располагался в 30 км к юго-востоку от берега острова, на котором проживают около 120 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.