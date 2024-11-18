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Народные приметы на 19 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народе 19 ноября отмечается день Павла Исповедника. На Руси Павла прозвали Ледоставом, так как к этому дню воду в реках и озерах сковывает льдом.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Рассказываем, какие приметы есть на 19 ноября 2024 года и что можно делать, а что нельзя.

Приметы погоды 19 ноября

В день Павла Ледостава в народе наблюдают за погодой, чтобы понимать, когда ждать снега, холодов и какой будет зима.

  • Если на улице безветренная погода, то морозы скоро ударят.
  • О скором наступлении холодов также расскажут белые облака, которые видны несколько дней подряд перед 19 ноября.
  • Алая заря утром — к снегу или к дождю, а вечером — к ветреной и пасмурной погоде наутро.
  • Если снег выпал в этот день, он не растает до весны, а зима будет снежной.
  • Листья опали с деревьев, но за окном еще тепло стоит — к снегопаду. А если деревья все еще в листве, то будет ветреная и морозная погода.

Что можно делать 19 ноября

В старину на Павлов день обязательно доставали рыболовные снасти и проверяли их. Связано это с тем, что если к этому времени на водоемах образовался крепкий лед, то самое время готовиться к зимней рыбалке.

Считается, что 19 ноября нужно обязательно поесть мясо. А кто этого не сделает, того всю зиму будут преследовать болезни. И лучше всего отведать его на застолье, собравшись всей семьей, так как это укрепит родственные узы.

Согласно приметам, 19 ноября стоит надеть постиранные или новые вещи. В таком случае дела и поступки будут чистыми, а в жизни и дома также воцарятся порядок и покой.

Сосулька упала перед человеком — хорошая примета.. Говорили, что такой случай предвещает скорую прибыль.

Что запрещено делать 19 ноября

Если в Павлов день лед еще не слишком крепкий, не стоит переходить озера и реки по нему. Мало того, что это принесет несчастья в жизнь, так еще и утонуть можно.

Не стоит отправляться в путешествие 19 ноября. Считается, что долгая разлука с семьей затянется, что приведет к ссорам. Также, согласно приметам, если Павлов день провести вдали от родственников, весь год может пройти в частых разлуках.

Помимо прочего, в Павлов день можно испортить отношения не только с родственниками, но и с друзьями. Чтобы этого не случилось, не стоит много болтать и злословить.

Все дела, связанные с деньгами, лучше отложить на следующий день, так как считалось, что 19 ноября — не лучшая дата в финансовом плане.