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«Южные потоки»: с чем связано аномальное потепление в России

По всей России фиксируется превышающая норму температура. На европейской части страны температура воздуха выше нормы на 4−5 градусов, а на востоке Уральского федерального округа — выше нормальных значений на 15−16 градусов. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, с чем связано аномальное потепление.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, на данный момент погоду на всей территории России определяют атлантические циклоны, которые несут теплый воздух.

— На европейской части и севере Сибири господствуют атлантические циклоны. На юге Дальнего Востока, в Магаданской области и на Камчатке главенствуют циклоны, которые выходят с территории Китая и Японского моря. Они несут теплый воздух, поэтому с южными потоками в Россию поступает тепло. Именно поэтому наблюдаются очень большие отклонения в сторону положительных аномалий на всей территории нашей страны, — рассказала она.

Эксперт отметила, что в Центральной России аномалия составляет 4−6 градусов, а в Сибири она местами превышает 10 градусов. Температура приблизится к климатической норме, когда установится сибирский антициклон.

— Температура придет в норму, когда установится сибирский антициклон, как ему положено, и в Сибири уже начнется настоящая зима с морозами и с отсутствием снегопадов. Также центры атлантических циклонов должны проходить южнее широты Санкт-Петербурга для установления нормальных температурных значений. На данный момент они проходят по акватории наших арктических морей, поэтому Россия оказывается в теплых секторах этих вихрей. А когда они будут проходить практически вдоль широты Москвы или Санкт-Петербурга, тогда уже температурный режим приблизится к климатической норме, — сообщила Позднякова.

Специалист подчеркнула, что правильный западно-восточный перенос, вероятно, установится в конце ноября. Температурные значения в Москве останутся немного выше нормы, но уже будут отрицательными.

— В Москве 22—23 ноября установится снежный покров, потом температура воздуха уже будет отрицательная. Однако даже при отрицательной температуре, которая прогнозируется, все равно температурный фон останется выше нормы. Но все-таки это будет уже не положительная среднесуточная температура, а отрицательная или слабоположительная, примерно минус 2−3 градусов, что тоже выше нормы, — заключила собеседница «ВМ».

Предстоящая зима может оказаться необычайно теплой. Прогнозируемая температура воздуха в декабре будет выше нормы примерно на 1−3 градуса. С чем связана такая аномалия, — в материале «ВМ».