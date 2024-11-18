«Южные потоки»: с чем связано аномальное потепление в России

— Температура придет в норму, когда установится сибирский антициклон, как ему положено, и в Сибири уже начнется настоящая зима с морозами и с отсутствием снегопадов. Также центры атлантических циклонов должны проходить южнее широты Санкт-Петербурга для установления нормальных температурных значений. На данный момент они проходят по акватории наших арктических морей, поэтому Россия оказывается в теплых секторах этих вихрей. А когда они будут проходить практически вдоль широты Москвы или Санкт-Петербурга, тогда уже температурный режим приблизится к климатической норме, — сообщила Позднякова.