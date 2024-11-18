«Южные потоки»: с чем связано аномальное потепление в России

По ее словам, на данный момент погоду на всей территории России определяют атлантические циклоны, которые несут теплый воздух.
— На европейской части и севере Сибири господствуют атлантические циклоны. На юге Дальнего Востока, в Магаданской области и на Камчатке главенствуют циклоны, которые выходят с территории Китая и Японского моря. Они несут теплый воздух, поэтому с южными потоками в Россию поступает тепло. Именно поэтому наблюдаются очень большие отклонения в сторону положительных аномалий на всей территории нашей страны, — рассказала она.
Эксперт отметила, что в Центральной России аномалия составляет 4−6 градусов, а в Сибири она местами превышает 10 градусов. Температура приблизится к климатической норме, когда установится сибирский антициклон.
— Температура придет в норму, когда установится сибирский антициклон, как ему положено, и в Сибири уже начнется настоящая зима с морозами и с отсутствием снегопадов. Также центры атлантических циклонов должны проходить южнее широты Санкт-Петербурга для установления нормальных температурных значений. На данный момент они проходят по акватории наших арктических морей, поэтому Россия оказывается в теплых секторах этих вихрей. А когда они будут проходить практически вдоль широты Москвы или Санкт-Петербурга, тогда уже температурный режим приблизится к климатической норме, — сообщила Позднякова.
Специалист подчеркнула, что правильный западно-восточный перенос, вероятно, установится в конце ноября. Температурные значения в Москве останутся немного выше нормы, но уже будут отрицательными.
— В Москве
Предстоящая зима может оказаться необычайно теплой. Прогнозируемая температура воздуха в декабре будет выше нормы примерно на 1−3 градуса. С чем связана такая аномалия, — в материале «ВМ».