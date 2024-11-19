Зимнее бремя: в столичном регионе выпадет месячная норма осадков

Температура воздуха выше климатической нормы в Москве будет сопровождаться обильными осадками, рассказали «Известиям» метеорологи. Если в четверг, 21 ноября, столбики термометра поднимутся до +7 градусов, то уже к выходным опустятся до нуля, а дождь сменится снегом. Ожидается гололедица и сугробы в 3−5 см, которые могут уже и не растаять, прогнозируют специалисты. Столичные коммунальные службы уже установили в городе контейнеры с щебнем. Коммунальщики заверили, что готовы к любым изменениям погоды. Россияне тем временем скупают теплую одежду — спрос на нее вырос на марктеплейсах за последние две недели на 50%.