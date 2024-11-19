Зимнее бремя: в столичном регионе выпадет месячная норма осадков

Температура воздуха выше климатической нормы в Москве будет сопровождаться обильными осадками, рассказали «Известиям» метеорологи. Если в четверг, 21 ноября, столбики термометра поднимутся до +7 градусов, то уже к выходным опустятся до нуля, а дождь сменится снегом. Ожидается гололедица и сугробы в 3−5 см, которые могут уже и не растаять, прогнозируют специалисты. Столичные коммунальные службы уже установили в городе контейнеры с щебнем. Коммунальщики заверили, что готовы к любым изменениям погоды. Россияне тем временем скупают теплую одежду — спрос на нее вырос на марктеплейсах за последние две недели на 50%.
Когда выпадет снег
Поворот к зиме ждет столичный регион к концу недели, сообщили «Известиям» метеорологи. Однако перед этим ноябрь порадует теплой погодой. Практически всю неделю температура воздуха будет существенно выше климатической нормы, рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Самым теплым будет четверг, 21 ноября, когда в дневные часы температура воздуха может достичь +5…+7 градусов. А среднесуточная температура воздуха будет на шесть градусов выше климатической нормы, — пояснила она.
Если в начале недели возможны дожди, то уже с середины в ночное время к ним будет примешиваться мокрый снег.
— А к вечеру пятницы и в течение суток в субботу уже будет идти мокрый снег, местами сильный. То есть погода в целом настроится на зиму, — отметила она.
Температура воздуха, по словам метеоролога, также пойдет вниз. В субботу она в течение всех суток будет около нуля градусов.
— Это говорит о том, что к вечеру субботы уже будет подмораживать, и нас ожидает такой неприятный элемент, как гололедица, — добавила Татьяна Позднякова.
В течение всей недели эксперт прогнозирует заметный ветер.
— Сначала он будет юго-западного направления с порывами 12−15 м/с, а потом, к субботе-воскресенью, сменится на умеренный, но северо-западный, — сказала она.
Велика вероятность того, что в выходные установится постоянный снежный покров, добавила Татьяна Позднякова.
Всего в конце недели в столичном регионе выпадет до 40−60 мм осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября, добавили в центре погоды «Фобос». Уже в субботу снежный покров в Москве может составить 3−5 см, следует из данных на сайте.
— Можно только посочувствовать коммунальным службам столицы. А мы будем радоваться, что большинству из нас в субботу и воскресенье не надо спешить на работу, — подчеркнула Татьяна Позднякова.
На столичных улицах уже установили контейнеры с щебнем, чтобы во время непогоды оперативно обрабатывать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы, а также площадкам торможения общественного транспорта, сообщили в Комплексе городского хозяйства.
— Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учетом погодных условий, — заверили там.
Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы еще в конце октября.
Полноценная репетиция зимы может состояться в столичном регионе в начале последней недели ноября, когда после обильных снегопадов ожидаются морозы, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Уже в ночь на понедельник, 25 ноября, в Москве возможны первые в этом сезоне морозы до −10 градусов. А в Туле, Твери, Рязани столбик термометра может опуститься местами до −14 градусов. Однако уже со вторника возможны оттепели, полагает он.
Как подготовиться к зимней погоде
Россияне активно готовятся к приходу зимы и скупают в том числе теплую одежду, сообщили «Известиям» в пресс-службе марктеплейса Wildberries. Так, за последние две недели продажи пуховиков выросли на 51%, а искусственных шуб — на 56%.
Зимний период — это сезон простудных заболеваний, обратил внимание главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике сети клиник «РЖД Медицина» Сергей Черемушкин. Кроме того, зиму тяжело переносят те, кто страдает заболеваниями органов дыхания. Залог хорошего самочувствия в это время, по его словам, — регулярные динамические нагрузки на свежем воздухе и рациональное питание.
— В зимний период организм находится в состоянии стресса, пытаясь справиться и с низкими температурами, и с перепадами между домом и улицей, поэтому очень важно наполнить рацион правильными и полезным продуктами, — напомнил врач.
Это, по его словам, не только овощи и фрукты, но и жирная рыба, которая содержит ненасыщенные жирные кислоты. Также врач советовал употреблять зерновые продукты и растительные масла.
— Мы очень много времени проводим в помещениях, поэтому необходимо позаботиться о микроклимате на работе и дома. Увлажнение воздуха уменьшает риск заражения ОРВИ и прочими простудными заболеваниями, поэтому лучше обзавестись увлажнителем, а если такой возможности нет, подойдет любая мокрая ткань, — рекомендовал Сергей Черемушкин.
Спать, по его словам, желательно с приоткрытым окном, чтобы температура воздуха была не выше 20 градусов.
Многие люди испытывают негативные эмоции от наступления зимнего периода, когда холодно, темно и сыро, добавила психолог Наталья Наумова.
— Смена сезонов происходит из года в год, но по какой-то причине у человека всё равно есть внутреннее сопротивление. Важно задуматься и проанализировать, почему оно возникает. Возможно, в этот период произошли ранее какие-то неприятные события, — пояснила она,
При этом зима, по ее словам, ассоциируется у людей в том числе и с новогодними праздниками.
— Часто замечаю, что есть люди, которым не нравится зима, но нравится Новый год. Им хочется, чтобы он был снежный и морозный. А потом чтобы сразу потеплело и пришло 8 марта. В каждом случае важно разобраться, что происходит с человеком. Лучше для этого обратиться к специалистам, — подчеркнула Наталья Наумова.
Она рекомендовала с наступлением холодов постараться сделать пространство вокруг себя максимально комфортным.
— Важно не только работать и заниматься бытом, но и получать удовольствие от жизни. В холодное время года этому помогают яркие цвета — оранжевый, желтый, красный. В интерьер можно добавить картинки, цветы, фрукты, посуду этих согревающих оттенков, — посоветовала она.
Нужно не забывать баловать себя красивой одеждой, а также почаще выбираться на встречи с друзьями, посещать интересные мероприятия, чтобы наполнить период смены времен года приятными воспоминаниями, резюмировала психолог.