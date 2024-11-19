Ученый предсказал пик солнечной активности в 2025 году

Летом 2025 года ожидается максимальная активность Солнца в текущем цикле. Дать прогноз по магнитным бурям пока сложно — они могут наступить через несколько лет после пика. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в комментарии «РИА Новости».
«2025 год, согласно модельным расчетам, является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года как время ожидающегося пика», — заявил ученый.
Сергей Богачев напомнил, что высшей точкой текущего цикла по числу солнечных пятен был август 2024 года, а по силе вспышек — май и октябрь 2024 года. «Затишье» ноября ученый считает лишь временной паузой. По словам Богачева, активность Солнца начнет расти уже в ближайшее время.
При этом ученый отметил, что составить «расписание» вспышек и бурь невозможно. Это объясняется тем, что активные центры на Солнце живут обычно не более 2−4 недель. Это значит, что группы пятен, которые определят активность будущего года, еще даже не родились. При этом ученые не ожидают, что пик солнечной активности будет заметно выше текущих значений, а сценарии удвоения или утроения числа и силы вспышек и магнитных бурь и вовсе исключены.
Солнечный цикл — это изменения активности Солнца, связанные с колебаниями его магнитного поля. В среднем он длится 11 лет. Цикл начинается с минимума, когда солнечных пятен почти нет, затем их количество растет, достигая пика, который сопровождается вспышками и выбросами солнечного вещества. После этого активность снова снижается.
Постепенное усиление активности на 10−20% по отношению к средним уровням 2024 года ожидается в марте—апреле. В начале лета прогнозируется пик активности — значения вспышек могут достигать уровня X10. Во второй половине лета активность Солнца пойдет на спад, но останется повышенной как минимум до 2026 года.
Минимальной активность Солнца станет к 2029−2031 годам, после чего очень медленно начнет расти снова, чтобы выйти на очередной пик в середине 2030-х годов, подчеркнул эксперт.
По мощности рентгеновского излучения вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
В последний раз вспышки на Солнце были зафиксированы 10 ноября. Это были две вспышки среднего класса M. Двум вспышкам предшествовали «мириады» мелких взрывов. По словам ученых, Солнце перешло в «режим вспышечной активности».
До этого, 6 ноября, на Солнце была зарегистрирована вспышка высшего балла X2.4. В ИКИ и ИСЗФ РАН эту вспышку назвали лишь первой ласточкой и предупредили, что активность Солнца набирает обороты.