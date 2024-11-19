Ученый предсказал пик солнечной активности в 2025 году

При этом ученый отметил, что составить «расписание» вспышек и бурь невозможно. Это объясняется тем, что активные центры на Солнце живут обычно не более 2−4 недель. Это значит, что группы пятен, которые определят активность будущего года, еще даже не родились. При этом ученые не ожидают, что пик солнечной активности будет заметно выше текущих значений, а сценарии удвоения или утроения числа и силы вспышек и магнитных бурь и вовсе исключены.