Какие штрафы выписывают за стихийные свалки и куда на них пожаловаться

Опасно для здоровья
Вещества со стихийной свалки могут попасть в землю и загрязнить грунтовые воды. Если на мусорку попадут сельскохозяйственные яды против вредителей, это спровоцирует локальную экологическую катастрофу. Очень опасны для природы выброшенные щелочные и литиевые батарейки и аккумуляторы, а также разлагающаяся бытовая химия, предупреждает «Объясняем. РФ».
Кроме того, на свалках размножаются грызуны, которые переносят опасные для человека инфекции.
Угроза пожара
На не законных свалках часто происходят пожары, поскольку следить за пожарной безопасностью там некому. При этом дым отравляет воздух, а огонь может перекинуться на жилые дома.
Что делать, если обнаружили свалку
В таких случаях специалисты советуют фотографировать помойку и включить геопозицию. Если снимаете без нее, нужно постараться, чтобы в кадр попали узнаваемые строения или другие ориентиры.
Эксперты отмечают, что запрещать съемку никто не имеет права. Это можно делать везде, кроме особо охраняемых объектов (например, аэропортов),
Куда жаловаться
Сообщить о нарушении можно в Росприроднадзор; региональному оператору, который отвечает за вывоз отходов; главе субъекта Федерации или конкретного муниципалитета; руководителю управления лесного хозяйства вашего региона, если свалка в лесу.
Также можно обратиться к местным депутатам — они смогут сделать запрос в контролирующие органы и привлечь их внимание к проблеме. Правильно составить заявление или жалобу вам помогут в экологических общественных организациях.
Наказания виновных
За организацию несанкционированных свалок предусмотрены наказания:
- для физических лиц — штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей,
- для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей,
- для предпринимателей без образования юрлица — штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток;
- для юрлиц — штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Отметим, ненужные мебель и техника, а также мусор после косметического ремонта в квартире относятся к крупногабаритным отходам. Их нужно выкидывать в специальные контейнеры. Специалисты ранее рассказывали, что относится к таким отходам, куда их выбросить и кто отвечает за вывоз.