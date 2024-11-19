Какие штрафы выписывают за стихийные свалки и куда на них пожаловаться

Отметим, ненужные мебель и техника, а также мусор после косметического ремонта в квартире относятся к крупногабаритным отходам. Их нужно выкидывать в специальные контейнеры. Специалисты ранее рассказывали, что относится к таким отходам, куда их выбросить и кто отвечает за вывоз.