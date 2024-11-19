Народные приметы на 20 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы есть на 20 ноября 2024 года.
Приметы погоды 20 ноября
С Федотовым днем связаны следующие погодные приметы:
- тучи плывут с северной стороны — оттепели не быть;
- много снега на Федотов день — следующие дни будут теплыми, а вся зима будет снежная;
- если на Федота гололед, то он еще долго продержится.
- обильные снегопады — весной будет сильное половодье;
- если удаленные предметы на местности кажутся увеличенными, то солнце еще не скоро покажется;
- галки беспокойно кричат — на следующий день пойдет снег.
Что можно делать 20 ноября
В этот день беременным женщинам важно думать только о хорошем, так как, согласно народным приметам, все ее мысли передадутся малышу. Также тем, кто ждет ребенка, следует сходить 20 ноября в церковь и помолиться у иконы «Взыграние», так как это образ Материнской любви Богородицы. Перед иконой молятся о даровании детей, благополучной беременности, легких родах, о здоровье ребенка и его матери.
Есть еще одна примета, связанная с беременностью. В народе говорят, что на Федотов день девушки, которые ждут рождения малыша, должны сшить одежду и подарить ее тем, кто долго не может зачать ребенка. Считается, что это поможет обрести долгожданное материнство.
Важно на Федота повесить кормушку для птиц и наполнять ее всю зиму. Тогда в доме будут царить любовь и взаимопонимание. А забота о пернатых вознаградится хорошим финансовым положением.
Также нужно обязательно запомнить, что вам снилось. Если сон наполнен суетой — ждите хороших вестей. Приснилось, что вы причинили кому-то боль — осмотритесь вокруг, возможно, кому-то требуется ваша помощь.
Если во сне подарили подарок — дела пойдут в гору, а если презент отдали вы сами — возможны проблемы и неприятности, поэтому нельзя браться за какие-либо новые дела.
Что запрещено делать 20 ноября
В народе говорят, что в Федотов день нельзя проявлять страх, трусость, неуверенность и нерешительность. Ослушавшийся еще долгое время не сможет добиться поставленных целей.
Нельзя пугать птиц и разгонять их. Иначе в жизнь придут несчастья и беды. А если еще и ругаться в этот день, начнутся проблемы со здоровьем.
Беременным женщинам лучше не бездельничать 20 ноября, так как иначе ребенок вырастет лентяем. А если будущая мама будет есть в Федотов день на ходу и постоянно куда-то торопиться и волноваться, ее малыш будет беспокойным.