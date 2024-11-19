Народные приметы на 20 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день беременным женщинам важно думать только о хорошем, так как, согласно народным приметам, все ее мысли передадутся малышу. Также тем, кто ждет ребенка, следует сходить 20 ноября в церковь и помолиться у иконы «Взыграние», так как это образ Материнской любви Богородицы. Перед иконой молятся о даровании детей, благополучной беременности, легких родах, о здоровье ребенка и его матери.