На Урале ожидают ночные заморозки до минус 30 градусов

В Югре в эти дни синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, порывы ветра до 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки до минус 25 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 2 градусов. В Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления, порывы ветра до 12 м/ с, ночные заморозки до минус 14 градусов, днем в регионе потеплеет до плюс 1 градуса.