На Урале ожидают ночные заморозки до минус 30 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ночные заморозки до минус 30 градусов в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие три дня.
«[В Ямало-Ненецком автономном округе с 20 по 22 ноября] облачная с прояснениями погода, небольшой снег, порывы ветра до 12 м/с. Ночью минус 16 — минус 30 градусов, днем минус 7 — минус 12 градусов, местами до минус 22 градусов», — говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.
В Югре в эти дни синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, порывы ветра до 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки до минус 25 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 2 градусов. В Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления, порывы ветра до 12 м/ с, ночные заморозки до минус 14 градусов, днем в регионе потеплеет до плюс 1 градуса.
По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью достигнет минус 10 градусов, днем потеплеет до плюс 2 градусов, местами возможны порывы ветра до 13 м/с.
В Челябинской области в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, туманы, слабые метели, порывы ветра до 15 м/с. Ночью в регионе ожидаются заморозки до минус 8 градусов, днем температура воздуха прогреется до плюс 3 градусов.
В Курганской области прогнозируют облачную с прояснениями погоду, мокрый снег, порывы ветра до 14 м/с. Ночные заморозки в регионе достигнут минус 8 градусов, днем потеплеет до минус 3 градусов.