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Никогда не сажайте. Какие растения разочаровали агронома в 2024 году

Некоторый урожай даже пошел на корм животным, потому что это невозможно было есть.

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Источник: Unsplash / CC0

В каждом сезоне дачники делают для себя новые открытия. И не всегда они положительные. Бывает, посадили культуру ради любопытства, а урожай разочаровал. Агроном Петр Ломонос назвал несколько наименований растений, которые разочаровали его в 2024 году.

Черная морковь

Да, морковь бывает не только оранжевой, но и, например, черной. На вид это привлекательный и необычный овощ. Но на этом его плюсы заканчиваются.

Хотя идея перекусить ею в сыром виде может показаться заманчивой, ее своеобразный вкус отбивает всякое желание. Во рту ощущается легкая горечь, словно намек на лекарственное снадобье, а где-то на заднем плане проскальзывает призрак свекольного привкуса.

Знакомый морковный вкус практически отсутствует. Кроме того, толстая кожица не только создает барьер для зубов, но и служит источником той самой горечи.

Так что выращивать на участке черную морковь так себе удовольствие, но любители бывают.

Цветная свекла

Ломонос также вырастил на своем участке оранжевую и белую свеклу, которые было невозможно есть. Пришлось отдать их на корм животным.

А все потому, что на вкус овощ оказался «трава травой» со слабым свекольным привкусом.

Оранжевая свекла имела более выраженный свекольный оттенок, но белая напоминала кормовую свеклу из детства 1980-х. Что еще хуже, в вареном или запеченном виде она становилась совсем скучной. Ни борща, ни винегрета из нее не сделаешь.

Кроме того, экзотическая свекла оказалась очень недолговечной. Через месяц овощ заметно увял и потерял свой скудный вкус, в то время как обычная свекла оставалась свежей и сочной много месяцев.

Амарант

Агроном разочарован и амарантом, который посеял несколько лет назад, но до сих пор пожинает плоды. Это растение с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.

По словам Ломоноса, амарант дал миллионы семян и как бы он его ни убирал, тот каждый год дает все новые и новые всходы. Одним словом, это злостный сорняк, который способен заполонить весь участок. И вывести его потом практически невозможно.

Помимо семян, съедобными являются и молодые листья амаранта. По вкусу и текстуре они напоминают шпинат. Эти листья можно тушить, использовать для приготовления вегетарианских котлет или добавлять в салаты.

Ежевика росяника

Не будет больше сажать на своем участке агроном и ежевику росянику. По его словам, растение плетется по земле и раскидывает колючки, напороться на которые очень легко.

Урожай у такой ежевики скудный, а ягоды несладкие. При этом побеги «ползут» по всему огороду и заполоняют грядки.

Поэтому подумайте получше перед тем, как сажать такую культуру на даче.