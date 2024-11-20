Какие осенью, а какие зимой. Не обрезайте деревья, пока не узнаете это

«А все потому, что наш климат — влажный и прохладный. И именно в осенний период активно рассеиваются споры-возбудители болезней коры и древесины. И, можно сказать, вредители специально ждут такую погоду, чтобы атаковать деревья. А если произвести обрезку, то они тут же попадают в ранки и поражают растения», — заявила эксперт.