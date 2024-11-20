Какие осенью, а какие зимой. Не обрезайте деревья, пока не узнаете это

Как только наступает осенний листопад, многие садоводы тут же принимаются обрезать садовые деревья. Но биолог, селекционер-фитопатолог Юлия Контратенок уверяет, что делать этого не стоит.
«А все потому, что наш климат — влажный и прохладный. И именно в осенний период активно рассеиваются споры-возбудители болезней коры и древесины. И, можно сказать, вредители специально ждут такую погоду, чтобы атаковать деревья. А если произвести обрезку, то они тут же попадают в ранки и поражают растения», — заявила эксперт.
И садоводы, по словам Контратенок, должны проводить формирующую, омолаживающую обрезку в морозную погоду, когда температура за окном стабильно в минусовых значениях. Лучшее время — конец зимы или начало весны.
При этом осенью обрезать деревья можно, но только в исключительных случаях, если проблема стоит остро. Например, когда заболела ветка, на ней появилась раковая болезнь. Или пошла поросль, так как зимой будет очень сложно ее достать.
Кроме того, в плюсовую температуру дачники могут смело обрезать деревья в регионах с теплым климатом, где почти не бывает зимы. Но в основной части России все-таки стоит заниматься обрезкой в холода.
Контратенок также напоминает, что после обрезки надо обязательно замазывать все срезы на деревьях. Для этого как минимум стоит использовать садовый вар.
Кстати, ягодные кустарники надо обрезать только осенью. Речь про смородину, жимолость, крыжовник, малину, ежевику, голубику.
«Дело в том, что зимой основная зона обрезки кустарников находится под снегом и дачники просто не могут провести процедуру качественно. Кроме того, ягодные растения очень рано начинают вегетацию, и весенняя обрезка может повредить их почки», — отметила биолог.