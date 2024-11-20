В Хабаровском крае задерживается ледостав на Амуре

«Формирование льда на Амуре у Хабаровска началось только сейчас, тогда как обычно это происходит после 10-х чисел ноября, а ледостав приходится на
Она уточнила, что самый поздний ледостав за всю историю наблюдений отмечался 10 декабря, это было в 1951 году.
Ситуация обусловлена теплыми для ноября погодными условиями. Так, температура воздуха на территории Хабаровского края в отдельные дни на 2−4 градуса выше обычной. Как правило, днем в это время отмечается 5−10 градусов мороза, ночью — 13−18 градусов мороза. Сейчас же фиксируется от 0 до минус 7 градусов днем, ночью — от минус 8 до минус 15 градусов. Снега практически нет.
«Пока “не работает” Арктика, нет характерных для этого времени холодных воздушных масс с Якутии. Преобладает нехолодный западный процесс, азиатское тепло, поднимающееся с южными циклонами. Такое тепло будет держаться в регионе до конца месяца», — отметила собеседница агентства.
Ледостав начался в момент, когда в Хабаровском крае стало холоднее. Последние дни температурный фон понизился, дул сильный ветер. На погоду повлиял холод, прорвавшийся с Арктики, пояснила начальник отдела. Однако сейчас к территории региона вновь подходят теплые воздушные массы с южной части Азии.
Циклон.
На конец недели прогнозируется западный циклон, который проявит себя осадками и усилением ветра в южных и центральных районах Хабаровского края. После он поднимется к северной территории региона.
«Будет идти снег. В Хабаровске ожидается до 2 мм осадков, по остальной территории — до 4 мм. Ветер будет дуть со скоростью 9−14 м/с. Этот циклон также принесет тепло», — сказала Брынцева.
Нестабильная температура влияет на формирование льда не только на Амуре, но и на других реках и водоемах региона. Где-то лед уже установился, однако он тонкий и непрочный. В крае уже отмечались случаи провала людей под лед.
Спасатели предупреждают об опасности, для детей, в частности, проводятся занятия в школах. Ученикам разъясняют риски выхода на лед, рассказывают о признаках хрупкого покрова. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели уже около 60 таких уроков и бесед.