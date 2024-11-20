В Хабаровском крае задерживается ледостав на Амуре

Ситуация обусловлена теплыми для ноября погодными условиями. Так, температура воздуха на территории Хабаровского края в отдельные дни на 2−4 градуса выше обычной. Как правило, днем в это время отмечается 5−10 градусов мороза, ночью — 13−18 градусов мороза. Сейчас же фиксируется от 0 до минус 7 градусов днем, ночью — от минус 8 до минус 15 градусов. Снега практически нет.