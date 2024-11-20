В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков 21 ноября

«Четверг будет очень дождливым — в столице за сутки выпадет от 17 до 24,5 мм осадков или 40−50% от всей месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 15−20 м/с, из-за чего возможно падение деревьев и других предметов», — сказал он.
По словам Тишковца, погода будет теплой. «Даже ночью температура воздуха ожидается не ниже плюс 4 — плюс 6 градусов, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 7 — плюс 9, что соответствует октябрьской климатической норме и на 7 градусов теплее многолетних показателей ноября», — отметил он.
По данным синоптика, показания барометров в четверг, как и днем ранее, продолжат стремительно падать и к исходу дня окажутся «на самом дне барического “колодца” — 722 мм ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
«В ночь на пятницу резко похолодает — до нуля — плюс 3 градусов, осадки перейдут в снегопад, на земле появится снежный покров высотой 1−2 см», — заключил Тишковец.