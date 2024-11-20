В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков 21 ноября

«Четверг будет очень дождливым — в столице за сутки выпадет от 17 до 24,5 мм осадков или 40−50% от всей месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 15−20 м/с, из-за чего возможно падение деревьев и других предметов», — сказал он.