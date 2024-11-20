Канатная дорога на Ай-Петри приостановила работу из-за плохой погоды

«Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий канатная дорога Ай-Петри остановлена», — говорится в сообщении.
В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по региону, 21, 23 и 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, переходящие в мокрый снег и усиление ветра до 30 м/с.
Канатная дорога от поселка Мисхор на Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов полуострова. С высоты 1 153 м открывается вид на Южный берег Крыма. Протяженность маршрута дороги составляет 1 620 м, перепад высот 725 м. Вагончики вмещают 35 человек, интервал движения — 10 минут.