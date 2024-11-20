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Канатная дорога на Ай-Петри приостановила работу из-за плохой погоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Канатная дорога на гору Ай-Петри в Республике Крым приостановила свою работу из-за погодных условий, сообщается в Telegram-канале туристического центра «Ай-Петри».

Сейчас в Трентоне: +9° 0 м/с 87% 751 мм рт. ст. +11°

«Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий канатная дорога Ай-Петри остановлена», — говорится в сообщении.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по региону, 21, 23 и 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, переходящие в мокрый снег и усиление ветра до 30 м/с.

Канатная дорога от поселка Мисхор на Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов полуострова. С высоты 1 153 м открывается вид на Южный берег Крыма. Протяженность маршрута дороги составляет 1 620 м, перепад высот 725 м. Вагончики вмещают 35 человек, интервал движения — 10 минут.