Канатная дорога на Ай-Петри приостановила работу из-за плохой погоды

Канатная дорога от поселка Мисхор на Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов полуострова. С высоты 1 153 м открывается вид на Южный берег Крыма. Протяженность маршрута дороги составляет 1 620 м, перепад высот 725 м. Вагончики вмещают 35 человек, интервал движения — 10 минут.