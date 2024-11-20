Народные приметы на 21 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси в этот день часто случалась оттепель. Дороги оттаивали, поэтому иногда 21 ноября называли Михайловские грязи.
Рассказываем, какие приметы связаны с 21 ноября 2024 года и что можно делать, а что категорически нельзя.
Приметы погоды 21 ноября
На Руси в оттепель говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы», то есть до 6 декабря снега можно было не ждать. А вот если наблюдались морозы, в народе были уверены, что «Михайло мосты строит».
Поэтому 21 ноября наши предки наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет зима.
- Ясная погода в Михайлов день обещает морозную зиму, а если еще и иней есть, с декабря по февраль будут снегопады.
- Если на елях и соснах мало шишек, зима обещает быть мягкой.
- Обилие желудей на дубе говорит о том, что зима будет снежной и теплой.
- Если дождь идет, то будет мокро до Николы.
- Туман с утра — к оттепели.
- Если снег выпал на Михайло, в народе говорили, что зима подъехала на белой лошади.
- Мокрый снег на Михайло идет — весна дождливой будет.
Что можно делать 21 ноября
Наши предки верили, что если в Михайлов день сходить в баню, то весь год болеть не будешь.
Обязательно нужно запомнить сон, который приснился в ночь с 20 на 21 ноября. Если он был хорошим, его ни в коем случае нельзя рассказывать, иначе ничего не сбудется.
В Михайлов день принято приглашать гостей на застолье и вкусно их кормить. Согласно народным приметам, чем шире будут распахнуты двери, тем счастливее пройдет следующий год. А уютный вечер с семьей укрепит родственные узы.
Не забывали на Михайло и о домовом. Чтобы он не покинул жилище и не начал проказничать, для духа оставляли в углу кашу, кусок пирога и молоко. После произносили специальный заговор и проводили на полу дегтем полоску, за которую просили домового не выходить.
Незамужние девушки в этот день просили привлечь женихов в жизнь и делали различные подношения в церкви. Это могли быть пироги, булочки и другие сдобные изделия.
Также в старину люди заговаривали камни, чтобы болезни отступили: брали небольшой камешек у дороги, приносили домой, произносили над ним особые слова, просили уберечь от недугов. Затем его клали под кровать в качестве оберега.
Помимо прочего, в Михайлов день надо обязательно попросить прощение у того, кого обидели.
Что запрещено делать 21 ноября
Строго настрого запрещено 21 ноября ругаться. Кто в этот день поссориться, нескоро помириться.
Не разрешалось жаловаться на свою судьбу. Согласно народным приметам, так можно навлечь на себя новые горести, беды и печали. Также нельзя и горевать, иначе весь следующий год придется слезы лить.
В этот день, впрочем, как и в остальные, нельзя мстить и завидовать, иначе можно привлечь тяжелые болезни.
Женщинам и девушкам не рекомендуется на Михайло плести косы и ткать, шить, вышивать и вязать. Ослушавшиеся не смогут выйти замуж и навлекут беду на своих родственников и друзей. Помимо прочего, голову тоже лучше не мыть, так как можно разум потерять.
Не стоит также оставлять в дома старые вещи 21 ноября. В народе верили, что одежда и обувь притягивает недуги и проблемы, а предметы гардероба напоминают о них.