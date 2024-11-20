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Народные приметы на 21 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день отмечается церковный праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. Дата выбрана не случайно, и связана она с нумерологией. Ноябрь — девятый месяц от начала года, в древности начинающийся в марте. Это символизирует девять ангельских чинов.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

На Руси в этот день часто случалась оттепель. Дороги оттаивали, поэтому иногда 21 ноября называли Михайловские грязи.

Рассказываем, какие приметы связаны с 21 ноября 2024 года и что можно делать, а что категорически нельзя.

Приметы погоды 21 ноября

На Руси в оттепель говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы», то есть до 6 декабря снега можно было не ждать. А вот если наблюдались морозы, в народе были уверены, что «Михайло мосты строит».

Поэтому 21 ноября наши предки наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет зима.

  • Ясная погода в Михайлов день обещает морозную зиму, а если еще и иней есть, с декабря по февраль будут снегопады.
  • Если на елях и соснах мало шишек, зима обещает быть мягкой.
  • Обилие желудей на дубе говорит о том, что зима будет снежной и теплой.
  • Если дождь идет, то будет мокро до Николы.
  • Туман с утра — к оттепели.
  • Если снег выпал на Михайло, в народе говорили, что зима подъехала на белой лошади.
  • Мокрый снег на Михайло идет — весна дождливой будет.

Что можно делать 21 ноября

Наши предки верили, что если в Михайлов день сходить в баню, то весь год болеть не будешь.

Обязательно нужно запомнить сон, который приснился в ночь с 20 на 21 ноября. Если он был хорошим, его ни в коем случае нельзя рассказывать, иначе ничего не сбудется.

В Михайлов день принято приглашать гостей на застолье и вкусно их кормить. Согласно народным приметам, чем шире будут распахнуты двери, тем счастливее пройдет следующий год. А уютный вечер с семьей укрепит родственные узы.

Не забывали на Михайло и о домовом. Чтобы он не покинул жилище и не начал проказничать, для духа оставляли в углу кашу, кусок пирога и молоко. После произносили специальный заговор и проводили на полу дегтем полоску, за которую просили домового не выходить.

Незамужние девушки в этот день просили привлечь женихов в жизнь и делали различные подношения в церкви. Это могли быть пироги, булочки и другие сдобные изделия.

Также в старину люди заговаривали камни, чтобы болезни отступили: брали небольшой камешек у дороги, приносили домой, произносили над ним особые слова, просили уберечь от недугов. Затем его клали под кровать в качестве оберега.

Помимо прочего, в Михайлов день надо обязательно попросить прощение у того, кого обидели.

Что запрещено делать 21 ноября

Строго настрого запрещено 21 ноября ругаться. Кто в этот день поссориться, нескоро помириться.

Не разрешалось жаловаться на свою судьбу. Согласно народным приметам, так можно навлечь на себя новые горести, беды и печали. Также нельзя и горевать, иначе весь следующий год придется слезы лить.

В этот день, впрочем, как и в остальные, нельзя мстить и завидовать, иначе можно привлечь тяжелые болезни.

Женщинам и девушкам не рекомендуется на Михайло плести косы и ткать, шить, вышивать и вязать. Ослушавшиеся не смогут выйти замуж и навлекут беду на своих родственников и друзей. Помимо прочего, голову тоже лучше не мыть, так как можно разум потерять.

Не стоит также оставлять в дома старые вещи 21 ноября. В народе верили, что одежда и обувь притягивает недуги и проблемы, а предметы гардероба напоминают о них.