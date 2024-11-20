Народные приметы на 21 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день отмечается церковный праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. Дата выбрана не случайно, и связана она с нумерологией. Ноябрь — девятый месяц от начала года, в древности начинающийся в марте. Это символизирует девять ангельских чинов.