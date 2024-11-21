Бугенвиллия: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Освещение

Культура любит яркое освещение, но без прямых солнечных лучей. Лучше всего расположить ее возле окна, выходящего на юг или восток



Температура

Комфортная температура — +20…+25 °C. Важно не допускать резких перепадов, например от кондиционера



Полив

Растение нуждается в умеренном, но регулярном поливе. Обязательно избегайте пересыхания земли в горшке



Пересадка

Цветок лучше пересаживать весной, один раз в два или три года. А также лучше подбирать горшок на 2—3 см больше предыдущего



Подкормка

Во время активного роста и цветения рекомендуется подкармливать один раз в две недели специальным удобрением

