В Крыму на 21, 23 и 24 ноября объявлено штормовое предупреждение

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодных фронтальных разделов днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, вечером 23 ноября переходящие в мокрый снег.