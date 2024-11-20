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В Крыму на 21, 23 и 24 ноября объявлено штормовое предупреждение

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодных фронтальных разделов днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, вечером 23 ноября переходящие в мокрый снег.

Сейчас в Трентоне: +10° 0 м/с 82% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

21 ноября, 23 ноября, ночью 24 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25−30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12−14° и составит: ночью 0−5° мороза, днем 1−6° тепла.

Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3−3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря 1,5−2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3−2,0 метра. На реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,3−0,8 метра, без достижения опасных отметок.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность;

  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
  • рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.
  • водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения.

По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.