В Крыму на 21, 23 и 24 ноября объявлено штормовое предупреждение

21 ноября, 23 ноября, ночью 24 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25−30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12−14° и составит: ночью 0−5° мороза, днем 1−6° тепла.
Высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3−3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря 1,5−2,5 метра, в акватории Азовского моря 1,3−2,0 метра. На реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,3−0,8 метра, без достижения опасных отметок.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
- рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения.
По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.