Уничтожьте все болезни сразу. Обработайте так сад перед зимой

Ещё не поздно провести полную и искореняющую обработку сада от болезней и вредителей перед наступлением затяжной зимы. Ведь от этого зависит ваш будущий урожай.
А всё потому, что за лето у растений накопилось много проблем — на листьях, на побегах, в почве. И главная задача дачников — помочь культурам выздороветь и окрепнуть. В противном случае, вредители проснутся весной и поразят только что распускающиеся листики. И ничем хорошим, как вы понимаете, это не закончится.
Биолог, селекционер-фитопатолог Юлия Кондратенок не рекомендует использовать жёсткую химию, так как этими средствами могут отравиться и люди. И, в принципе, они наносят серьёзный ущерб окружающей среде.
"Более безопасное и даже полезное средство защиты — это мочевина или всем известный карбамид, что одно и тоже. Обычно дачники используют это азотное удобрение с ранней весны до середины лета, оно обеспечивает рост и закалку иммунитета растений.
Но в определенной концентрации (7−8%) карбамид обладает фунгицидными свойствами и способен вылечить растения от болезней", — отметила наш эксперт.
Как приготовить правильный раствор
Не у всех есть в доме весы, поэтому ингредиенты можно отмерять банками. В одной пол-литровой банке помещается 350 граммов мочевины. Вам понадобятся две такие полные банки.
Высыпайте карбамид в 10 литров воды, тщательно перемешивайте и отправляйте раствор в опрыскиватель.
Когда обрабатываем сад и как
Садовые деревья необходимо опрыскивать осенью, во время листопада. При обработке тщательно смачивайте мочевиной всю поверхность листьев, затем переходите к коре и уже потом к почве возле дерева. Это вызовет быстрое разложение опавшей листвы и плодов.
Кстати, если деревья у вас высокие, то сейчас в садовых магазинах продаются опрыскиватели с телескопическими штангами, чтоб позволяет огородникам добраться до высоких крон.
Некоторые штанги могут вытягиваться до трёх метров.
Перекопайте приствольные круги.
И не забудьте перед зимой перекопать приствольные круги деревьев. Это делается для того, чтобы сократить численность вредных насекомых. Например, малинную галлицу или долгоносиков.