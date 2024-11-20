Уничтожьте все болезни сразу. Обработайте так сад перед зимой

А всё потому, что за лето у растений накопилось много проблем — на листьях, на побегах, в почве. И главная задача дачников — помочь культурам выздороветь и окрепнуть. В противном случае, вредители проснутся весной и поразят только что распускающиеся листики. И ничем хорошим, как вы понимаете, это не закончится.