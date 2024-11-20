Не обрезайте. Ни в коем случае не делайте так с чесноком после выкопки

Недавно все дачники посадили озимый чеснок. Мы написали об этом большое количество статей. Но теперь, в преддверии нового сезона, вам необходимо знать, как правильно поступать с созревшим чесноком летом, чтобы он быстро не испортился и ваши труды не прошли зря.
Напомним, чеснок вы будете собирать в середине лета 2025 года, и наша информация вам пригодится уже сейчас. Ведь, как говорится, предупреждён — вооружён.
Садовод Светлана Городецкая предупреждает, что после того, как вы выкопали чеснок, ни в коем случае не обрезайте зелёную часть. А всё потому, что у растения после выкопки происходит переток питательных веществ из надземной части в луковицу.
Это можно сделать только в крайнем случае, если чеснок болеет, например, пероноспорозом и у него поражено 60−70% листьев. В этой ситуации убирайте только сверху зеленые листья, длинный стебель оставьте.
Выкопанный чеснок сложите максимум тремя слоями друг на друга в коробке и оставьте в сарае или любом помещении, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Чесноку необходимо высохнуть.
За это время у луковицы чеснока должна сформироваться поверхностная чешуя, которая как раз и обеспечивает длительное хранение.
Наш эксперт подчеркивает, если вы убираете чеснок даже из очень влажной почвы, просушивать его всё равно надо с ботвой.
Кстати, для долгосрочного хранения подходит только крупный, спелый и хорошо просушенный чеснок. Мелкие головки следует использовать в первую очередь. Избегайте хранения повреждённых или распадающихся на зубчики луковиц. Кроме того, имейте в виду, что зимний чеснок хранится хуже, чем яровой (посаженный весной). Яровой же устойчив к различным способам хранения, как в тепле, так и в холоде.