Не обрезайте. Ни в коем случае не делайте так с чесноком после выкопки

Кстати, для долгосрочного хранения подходит только крупный, спелый и хорошо просушенный чеснок. Мелкие головки следует использовать в первую очередь. Избегайте хранения повреждённых или распадающихся на зубчики луковиц. Кроме того, имейте в виду, что зимний чеснок хранится хуже, чем яровой (посаженный весной). Яровой же устойчив к различным способам хранения, как в тепле, так и в холоде.