И без теплицы огромный урожай: 2 сорта огурцов, которые не болеют — совет агронома

Какими бы преимуществами не обладала теплица, но вкус выращенных в ней овощей все же отличается от качества урожая, собранного с открытого грунта. Любой огородник знает, что огурчики с грядок более ароматны и сочны.
Однако, чтобы получить хороший урожай, следует правильно подобрать сорта. Они должны быть предназначенными для выращивания в открытом грунте, раннеспелыми и устойчивыми к болезням. Опытный агроном Ксения Давыдова выделяет 2 сорта огурцов, которые завалят вас урожаем вне теплицы.
Аллигатор
Сорт легко опыляется пчелами и способен дать первые плоды менее чем через 2 месяца после появления всходов. Огурчики имеют вытянутую форму. Урожайность сорта составляет примерно 9 кг с одного квадратного метра. Растения устойчивы к кладоспориозу.
Муравей
Сорт неветвистый, но при этом обильно плодоносящий. Урожайность его составляет 12 кг с квадратного метра. Первые огурчики можно будет отведать уже на 37 день. Растения удивительно устойчивы ко всем распространенным заболеваниям огурцов.