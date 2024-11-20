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И без теплицы огромный урожай: 2 сорта огурцов, которые не болеют — совет агронома

Эти сорта дают отличный урожай вне теплицы.

Какими бы преимуществами не обладала теплица, но вкус выращенных в ней овощей все же отличается от качества урожая, собранного с открытого грунта. Любой огородник знает, что огурчики с грядок более ароматны и сочны.

Однако, чтобы получить хороший урожай, следует правильно подобрать сорта. Они должны быть предназначенными для выращивания в открытом грунте, раннеспелыми и устойчивыми к болезням. Опытный агроном Ксения Давыдова выделяет 2 сорта огурцов, которые завалят вас урожаем вне теплицы.

Аллигатор

Сорт легко опыляется пчелами и способен дать первые плоды менее чем через 2 месяца после появления всходов. Огурчики имеют вытянутую форму. Урожайность сорта составляет примерно 9 кг с одного квадратного метра. Растения устойчивы к кладоспориозу.

Муравей

Сорт неветвистый, но при этом обильно плодоносящий. Урожайность его составляет 12 кг с квадратного метра. Первые огурчики можно будет отведать уже на 37 день. Растения удивительно устойчивы ко всем распространенным заболеваниям огурцов.