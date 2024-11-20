Ученые в Сочи вывели новый сорт фейхоа размером больше яйца

Плоды собирают прямо с земли — те, что на деревьях, еще не созрели. Корреспондент «РГ» присоединилась к ним и буквально за десять минут собрала чуть более килограмма. Хватило, чтобы угоститься свежими ягодами, а также на кастрюлю компота и протертое с сахаром варенье к чаю. На месте плоды можно купить по 120 рублей за килограмм — дешевле, чем на развалах, ярмарках и рынках.