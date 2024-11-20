Ждать ли магнитную бурю 21 ноября: прогноз ученых

Магнитные бури могут отражаться не только на работе техники, но и на людях. Считается что наиболее чувствительны к бурям люди с болезнями сердца и сосудов. У них может замедляться кровоток, падать частота сердечных сокращений. Нередко возникают скачки артериального давления, головная боль, головокружения, слабость. Также во время геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут жаловаться на боли в суставах. Впрочем, врачи не подтверждают информацию о существенном влиянии магнитных бурь на здоровье человека.