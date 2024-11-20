Ждать ли магнитную бурю 21 ноября: прогноз ученых

По прогнозу астрофизиков, геомагнитная активность в ближайшее время повысится. Сильными ли будут магнитные бури и ждать ли их 21 ноября 2024 года, объяснили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ.
Будет ли магнитная буря 21 ноября
По мнению экспертов, 21 ноября магнитосфера земли будет спокойной. Kp-индекс, который используют для измерения геомагнитной активности, в этот день прогнозируется на уровне от двух до двух с половиной из десяти возможных единиц. Такой показатель не расценивают даже как слабую магнитную бурю — для неё характерен Kp-индекс не ниже пяти.
Несмотря на позитивный прогноз, ученые считают, что небольшая вероятность магнитной бури 21 ноября все-таки есть. Шанс на нее оценивают в 5%, а возможность сильного магнитного шторма — в 1%.
Когда ждать следующей бури
Астрофизики прогнозируют, что до конца ноября магнитосфера земли останется спокойной, но уже 1 декабря ее ждут потрясения. В этот день магнитное поле Земли перейдет в возбужденное состояние. По предварительной оценке, Kp-индекс достигнет четырех единиц, что немного не дотягивает до уровня слабой магнитной бури.
На период со 2 по 5 декабря уровень геомагнитной активности снизится до нормальных значений. Очередные всплески ожидаются 6 и 7 декабря, по своей силе они будут сравнимы с теми, что произойдут в первый день месяца.
Что такое магнитные бури
Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра. Если на Солнце произошла вспышка, ветер усиливается, а, значит, и его влияние на Землю и пространство вокруг нее тоже.
Бури в геомагнитном поле отличаются друг от друга не только по интенсивности, но и по продолжительности — они могут длиться от пары часов до нескольких дней.
Самая мощная за всю историю наблюдений геомагнитная буря произошла в 1859 году. Она длилась шесть дней и была настолько масштабной, что вызвала сбои в радиосвязи. Например, в Европе тогда возникли проблемы с работой телеграфа.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут отражаться не только на работе техники, но и на людях. Считается что наиболее чувствительны к бурям люди с болезнями сердца и сосудов. У них может замедляться кровоток, падать частота сердечных сокращений. Нередко возникают скачки артериального давления, головная боль, головокружения, слабость. Также во время геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут жаловаться на боли в суставах. Впрочем, врачи не подтверждают информацию о существенном влиянии магнитных бурь на здоровье человека.
Что делать, чтобы помочь себе в период магнитных бурь
Если вы чувствуете ухудшение состояния в дни магнитных бурь, постарайтесь соблюдать режим дня и не допускать переутомлений, вовремя ложитесь спать и делайте перерывы в работе.
Когда негативные симптомы выражены не слишком сильно, разумно уделить время для прогулки и легкой зарядки — они помогут прийти в норму. Если вы чувствуете себя плохо, то это повод обратиться к врачу.