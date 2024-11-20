В Балтийском море обнаружили дельфина, который говорит сам с собой

Группа морских биологов из Университета Южной Дании под руководством Ольги Филатовой изучила необычное поведение одинокого самца дельфина, который поселился в проливе Свендборгсунд у острова Фюн в Дании. Исследователи проанализировали подводные звуковые записи, на которых зафиксировали более 10,8 тыс. сигналов, издаваемых дельфином. Свои выводы команда опубликовала в журнале Bioacoustics.
Жители берегов пролива впервые заметили дельфина пять лет назад. Они назвали его Делле. Оказалось, что это самец, который родился в 2007 году. У дельфина есть характерные насечки на спинном плавнике, по которым его легко отличить от других особей. Присутствие одинокой афалины в этом районе является большой редкостью, так как обычно дельфины обитают в стаях и не живут в Балтийском море.
Чтобы разобраться в поведении дельфина, ученые установили подводный микрофон. С декабря 2022 года по февраль 2023 года им удалось зафиксировать множество звуков, которые издавал Делле. Среди них были щелчки, свисты и даже сигналы, обычно ассоциирующиеся с агрессивным поведением. При этом биологи отметили, что едва ли Делле контактирует с другими млекопитающими, которые обитают в этой области, — например, с морскими свиньями.
Дельфин также издавал низкочастотные звуки для навигации и поиска пищи. Но особый интерес вызвали звуки, которые дельфины используют для общения друг с другом. Отсутствие других дельфинов позволило предположить, что Делле, скорее всего, разговаривает сам с собой.
Афалина продолжала издавать звуки, даже когда рядом не было людей. Это исключает вероятность, что она пыталась «обратиться» к людям. Ученые считают, что некоторые звуки могли быть связаны с эмоциональными всплесками дельфина — подобно тому, как люди иногда смеются, находясь в одиночестве. Другие сигналы, по их мнению, могут быть способом справиться с одиночеством.