В Балтийском море обнаружили дельфина, который говорит сам с собой

Жители берегов пролива впервые заметили дельфина пять лет назад. Они назвали его Делле. Оказалось, что это самец, который родился в 2007 году. У дельфина есть характерные насечки на спинном плавнике, по которым его легко отличить от других особей. Присутствие одинокой афалины в этом районе является большой редкостью, так как обычно дельфины обитают в стаях и не живут в Балтийском море.