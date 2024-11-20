Арктические водоросли научились осуществлять фотосинтез в полной темноте

Микроводоросли в Северном Ледовитом океане способны осуществлять фотосинтез почти в полной темноте. Это открытие сделали ученые из Института океанических исследований имени Гельмгольца (Бремерхафен, Германия), Гамбургского университета и Шотландской ассоциации морских наук. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications, о них сообщает The Guardian.
Фотосинтез растений требует солнечного света, но микроводоросли в Арктике научились осуществлять этот процесс даже в условиях практически полной темноты. Ученые изучили водоросли, которые находятся на 88-м градусе северной широты, в Северном Ледовитом океане, на глубине до 50 м, в условиях, где почти отсутствует солнечный свет.
Растения начали фотосинтезировать уже в конце марта, спустя всего несколько дней после окончания зимней полярной ночи. В это время года солнце едва появляется над горизонтом, а поверхность океана покрыта снегом и льдом, которые практически полностью блокируют солнечные лучи. Ученые уточнили, что в ясный день в Европе количество света более чем в 37−50 тыс. раз превышает необходимое для этих водорослей.
Теперь исследователи надеются изучить механизм, который позволяет водорослям выживать в условиях почти полной темноты. Ученые полагают, что это открытие может привести к значительным изменениям в сельском хозяйстве. Это может помочь продлить вегетационный период в регионах с низкой освещенностью (например, в северных широтах Великобритании).
Кроме того, изучение способности водорослей к фотосинтезу в темноте может улучшить условия для выращивания растений в теплицах. Ученые предполагают, что это позволит использовать меньше искусственного света и поможет снизить затраты энергии. Исследователи также рассматривают возможность использования знаний о водорослях в космических программах. Они уверены, что подобные технологии помогут выращивать сельскохозяйственные культуры на борту космических кораблей или в колониях на других планетах.
Ранее ученые заявили, что морские водоросли помогут человечеству пережить голод в случае глобального катаклизма, если планета лишится поступления солнечной энергии. Морские водоросли можно выращивать в тропических океанах даже после ядерной войны. Это означает, что они могут стать жизнеспособным и устойчивым источником пищи в сценариях резкого сокращения солнечного света. Водоросли обеспечат до 45% мирового продовольствия за 9−14 месяцев.
Морские водоросли богаты белками, минералами, витаминами и незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами. Исследователи построили модель на основе красных морских водорослей Gracilaria tikvahiae. В Средневековье они стали важной частью рациона европейцев, которые, возможно, использовали их в качестве защиты от цинги (болезнь развивается из-за дефицита витамина C).