Арктические водоросли научились осуществлять фотосинтез в полной темноте

Растения начали фотосинтезировать уже в конце марта, спустя всего несколько дней после окончания зимней полярной ночи. В это время года солнце едва появляется над горизонтом, а поверхность океана покрыта снегом и льдом, которые практически полностью блокируют солнечные лучи. Ученые уточнили, что в ясный день в Европе количество света более чем в 37−50 тыс. раз превышает необходимое для этих водорослей.