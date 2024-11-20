Более 70% воды Средиземного моря испарилось 5,5 млн лет назад

Вторая фаза, гораздо более интенсивная, охватила весь бассейн Средиземного моря. Она длилась менее 10 тыс. лет, но именно за этот период уровень моря резко снизился: в восточной части он упал на 1,7−2,1 км, в западной — на 850 м. В результате Средиземное море потеряло 70% объема, что привело к изменениям как на земле, так и под водой.