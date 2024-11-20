Более 70% воды Средиземного моря испарилось 5,5 млн лет назад

Исследователи из Парижского института физики Земли, Института наук о Земле Еврейского университета в Иерусалиме и института океанографии и прикладной геофизики (Италия) пришли к выводу, что 70% объема воды Средиземного моря исчезло около 5,5 млн лет назад. Это произошло в результате глобального геологического события, известного как Мессинский пик солености. Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Communications. О них рассказывает портал Phys.org.
Это геологическое событие длилось в период с 5,97 по 5,33 млн лет назад. До сих пор оставалось загадкой, как за столь короткий срок в море накопилось более миллиона кубических километров соли. Ответ удалось найти благодаря анализу изотопов хлора, содержащихся в соли, добытой со дна.
Исследование показало, что в тот период морская вода испарялась в два этапа. Первый длился около 35 тыс. лет. В это время солевые отложения сформировались только в восточной части Средиземного моря. Причиной стало ограничение оттока вод из Средиземного моря в Атлантический океан. В остальной части бассейна отложения формироваться еще не начали.
Вторая фаза, гораздо более интенсивная, охватила весь бассейн Средиземного моря. Она длилась менее 10 тыс. лет, но именно за этот период уровень моря резко снизился: в восточной части он упал на 1,7−2,1 км, в западной — на 850 м. В результате Средиземное море потеряло 70% объема, что привело к изменениям как на земле, так и под водой.
Исследователи отметили, что уменьшение объема воды привело к увеличению количества геологических явлений. Среди них — локальные извержения вулканов из-за того, что на земную кору стало оказываться меньшее давление.
Ранее геологи из Австралии и Китая смоделировали движение тектонических плит и выяснили, что на Земле в будущем появится новый суперконтинент. В этот момент материки соединятся, а Тихий океан «закроется». Эти изменения произойдут нескоро — через 200−300 млн лет. Соединение континентов может происходить двумя путями: через океан, который образовался при разделении форм суперконтинента, то есть интроверсивно, либо через остатки суперокеана, который его окружал — экстраверсивно.
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