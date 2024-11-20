Эксперты рассказали, как выбрать теплую зимнюю куртку

Изософт. Материал состоит из силиконизированных полиэфирных волокон, которые распределены равномерно по всему материалу. Он тонкий, но плотный, хорошо защищает от ветра, сохраняет тепло. Это легкий материал, который не сбивается в комки, хорошо сохраняет форму и пропускает воздух. Есть несколько разновидностей в зависимости от толщины волокон (isosoft 34, 103 и др.), но морозостойкость больше зависит от плотности. Если указаны цифры в диапазоне 25−80 г/м², то куртка подойдет для осени-весны. Если 100−180 г/м², то одежда предназначена для мягкой зимы (до −15 градусов), если указано 200−300 г/м², то одежда подходит для температуры минус 30 градусов..