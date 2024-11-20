Эксперты рассказали, как выбрать теплую зимнюю куртку

Как выбрать материал наполнителя зимней куртки
Наполнитель и ткань курки должны согревать в морозы. При этом должна быть воздухопроницаемость, чтобы человек не вспотел при легком минусе. Как рассказал Роскачеству доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов Пермского политехнического университета (ПНИПУ) Сергей Котельников, синтетика хорошо выполняет эту функцию. Так, интепон, изософт, холлофайбер, синтетический пух, тинсулейт — это разновидности полиэстера, которые отличаются воздушной прослойкой между волокнами. Воздух выполняет функцию главного теплоизолятора в пуховиках.
Он отметил, что волокно полиэстера относительно доступно, поэтому его используют практически повсеместно. Кроме того, это легкий материал, поэтому пуховик с таким наполнителем легко носить. Также он обладает высокой прочностью и износостойкостью. В связи с этим такая куртка будет долго носиться. Помимо этого, полиэстер обладает отличными теплоизолирующими свойствами.
Самые распространенные синтетические наполнители: плюсы и минусы
Синтепон. Его делают из полиэфирных волокон, которые соединены между собой. Это создает однородный утепляющий слой. Такой материал стоит недорого, хорошо сохраняет тепло, он легкий, устойчив к влаге и быстро сохнет. При этом со временем полиэстер сбивается в комки, поэтому теряет способность удерживать тепло. В целом, как отмечают эксперты, он немного уступает по теплоизоляции и другим свойствам ряду других материалов.
Холлофайбер. Его делают из полых волокон, что позволяет удерживать больше воздуха и тепла. Материал дает хорошую теплоизоляцию, в целом держит форму. Однако под своим весом холлофайбер может немного проседать при носке. Кроме того, он может немного комковаться. При этом он теплее, чем синтепон.
Изософт. Материал состоит из силиконизированных полиэфирных волокон, которые распределены равномерно по всему материалу. Он тонкий, но плотный, хорошо защищает от ветра, сохраняет тепло. Это легкий материал, который не сбивается в комки, хорошо сохраняет форму и пропускает воздух. Есть несколько разновидностей в зависимости от толщины волокон (isosoft 34, 103 и др.), но морозостойкость больше зависит от плотности. Если указаны цифры в диапазоне 25−80 г/м², то куртка подойдет для осени-весны. Если 100−180 г/м², то одежда предназначена для мягкой зимы (до −15 градусов), если указано 200−300 г/м², то одежда подходит для температуры минус 30 градусов..
Тинсулейт, или искусственный лебяжий пух. Он обычно состоит из мелких полимерных волокон. Изначально его разрабатывали для утепления одежды космонавтов и полярников. У этого материала уникальные теплосберегающие свойства, он может согреть даже при −70 градусах. Кроме того, материал не усаживается и не деформируется.
Синтетический пух (синтепух). Это группа из нескольких видов утеплителей, которые имитируют натуральные материалы и вату. При стирке он не скатывается, сохраняет объем, не создает комков и свободных полостей. Он легкий, воздухопроницаемый, быстро сохнет. Жителям северных районов советуют выбирать вещи с наполнителем, плотность которого составляет не менее 300 г/м². Для регионов с мягкими зимами показатель может составлять 100 г/м² и менее.
Таким образом, все искусственные наполнители могут согреть зимой, отталкивают влагу и легки. Самыми теплыми материалами эксперт назвал синтетический пух, изософт и тинсулейт.
Натуральный наполнитель или мех
«Многие современные качественные утеплители — синтетические или натуральные — превосходят натуральные меха по своим теплоизолирующим свойствам», — отметил Сергей Котельников.
Также он рассказал, что для зимы подходит птичий пух (для снижения стоимости он обычно сочетается с пером, поэтому куртка становится немного тяжелее), например гагачий или лебяжий.
Сравнивать натуральный и синтетический наполнители трудно — оба могу согреть. Однако за натуральным пухом сложнее ухаживать. Из-за стирки при неправильной температуре он может потерять свои свойства.
Как выбрать материал верха зимней куртки?
Синтетику, в отличие от натуральных тканей, сложнее порвать. Также она эластична, устойчива к воздействию химикатов, отталкивает воду. Чаще всего верх делают из полиэстера и нейлона.
Последний на ощупь гладкий, он легче, мягче, долговечнее и прочнее полиэстера, может отталкивать влагу и быстро сохнуть при намокании. Однако у него ограниченная теплоизоляция. Этот материал лучше подходит при влажности и для активного спорта на улице.
Волокна полиэстера более шероховатые, поэтому ткань получается менее плотной и лучше нейлона пропускает воздух. Также он хорошо сохраняет тепло, что делает его идеальным выбором для морозной погоды. Однако стопроцентный полиэстер встречается редко, чаще его сочетают с полиамидом или эластаном.