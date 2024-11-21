Лантана: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Освещение

Лантана предпочитает яркий рассеянный свет, но может расти и в полутени



Температура

Комфортная температура для развития летом составляет примерно +20…+25 °C. Лантана не переносит сильного мороза



Полив

Умеренное увлажнение. Пусть верхний слой почвы просохнет между поливами, так как лантана не терпит застоя воды в грунте



Влажность

Лантана предпочитает среднюю влажность



Почва Используйте легкую, хорошо дренированную землю с добавлением перлита



Удобрение

Подкармливайте один раз в месяц комплексными удобрениями в период активного роста



Пересадка

Пересаживайте растение один раз в два года, выбирайте горшок на размер больше для развития корневой системы



Размножение

Можно размножать черенками в весенний или летний период. А также семенами, но это достаточно сложный способ



Цветение

Культура цветет с весны до осени, образуя яркие соцветия различных оттенков в зависимости от вида и сорта

