Лантана: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Комнатные растения делают наш дом ярче и уютнее, поэтому все коллекционеры пытаются найти самые интересные растительные экземпляры. В этой статье вместе с экспертом расскажем про красочную декоративную культуру с необычным цветением. Вы узнаете, как правильно ухаживать за лантаной в домашних условиях, чтобы она долго оставалась здоровой и цветущей.
Что важно знать о домашнем растении лантана
Ниже представлена таблица, которая поможет вам узнать основные факты и особенности ухода за этой растительной культурой.
|Освещение
|Лантана предпочитает яркий рассеянный свет, но может расти и в полутени
|Температура
|Комфортная температура для развития летом составляет примерно +20…+25 °C. Лантана не переносит сильного мороза
|Полив
|Умеренное увлажнение. Пусть верхний слой почвы просохнет между поливами, так как лантана не терпит застоя воды в грунте
|Влажность
|Лантана предпочитает среднюю влажность
|Почва
|Используйте легкую, хорошо дренированную землю с добавлением перлита
|Удобрение
|Подкармливайте один раз в месяц комплексными удобрениями в период активного роста
|Пересадка
|Пересаживайте растение один раз в два года, выбирайте горшок на размер больше для развития корневой системы
|Размножение
|Можно размножать черенками в весенний или летний период. А также семенами, но это достаточно сложный способ
|Цветение
|Культура цветет с весны до осени, образуя яркие соцветия различных оттенков в зависимости от вида и сорта
|Насекомые-вредители
|Лантана может страдать от паутинного клеща и мучнистого червеца, белокрылки
Виды и сорта растения лантана с фото
Лантана — это настоящее сокровище для любителей выразительных и пышных цветов. Нежные оттенки, насыщенные краски и даже двухцветные соцветия — каждый вид лантаны уникален и очарователен.
Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов и Ассоциации озеленения, делится информацией:
— В природе существуют всего 150 видов, но только два из них выращиваются в комнатных условиях.
Лантана сводчатая, или лантана шиповатая (Lantana camara), — самый распространенный вид, известный своими яркими соцветиями, состоящими из множества мелких цветков. Окраска разнообразная: от желтой и оранжевой до красной и фиолетовой.
Лантана монтевидейская (Lantana montevidensis) — этот вид привлекает внимание каскадными соцветиями, состоящими из мелких лиловых или сиреневых цветов. Отлично смотрится в подвесных кашпо, поэтому эту культуру любят использовать как ампельное растение.
Далее перечислим самые популярные сорта этой культуры, которые различаются по цвету и размерам:
Trifolia;
Red;
Gold;
Confetti;
Patriot;
Samantha;
Havana Sunset.
Уход за лантаной в домашних условиях
Это неприхотливое растение, но правильный уход поможет цветку раскрыть всю свою красоту и продлить период цветения. Далее рассмотрим основные аспекты ухода за лантаной.
Грунт и горшок
Для культуры подойдет легкая и хорошо дренированная почва. Идеальный состав — это смесь из обычной садовой земли, торфа и перлита в равных пропорциях. Выбирайте горшок на 2—3 см шире предыдущего при пересадке, чтобы корни могли свободно развиваться.
Горшок должен иметь дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды.
Температура и освещение
«У лантаны есть период покоя — зима, когда она готовится цвести и набирает силы. Понижение температуры в это время приводит к закладке большого количества бутонов. А это значит, что если вы поставите лантану в прохладное помещение (+12…+15 °C) с достаточным освещением, то она обязательно порадует вас обильным цветением», — рассказывает эксперт.
Режим полива
Советуем поддерживать умеренный полив, поэтому давайте верхнему слою почвы просыхать.
В теплое время года чаще поливайте растение, а зимой, когда световой день короче, сокращайте частоту поливов. Избегайте застоя воды в поддоне, чтобы корни не загнивали.
Влажность воздуха
Цветок предпочитает среднюю влажность воздуха — около 40—60%. При сухости воздуха в доме, особенно зимой, можно использовать увлажнитель или ставить горшок на поднос с влажными камнями.
Регулярное опрыскивание листьев поддержит нужную влажность.
Подкормка и удобрения
Зимой подкармливать не требуется, так как в этот период растение находится в состоянии покоя.
Пересадка
Пересаживайте растение каждые один или два года, когда корни полностью заполнят горшок.
Лучшее время для пересадки — весна. Обновляйте почву, чтобы обеспечить цветку свежие питательные вещества.
Обрезка
Этот процесс помогает формировать компактную крону и поддерживает обильное цветение.
«Весной надо обрезать все слабые и кривые побеги на ⅓. А осенью укоротить длинные побеги. Также важно не забыть срезать увядающие соцветия до того, как образуются семена», — делится секретом пышного цветения Яна Прокудина.
Размножение комнатного цветка лантана
Разведение лантаны — это хороший способ увеличить свою коллекцию растений и поделиться красивыми цветами с друзьями. Можно размножать лантану через семена или черенками. У каждого способа свои плюсы, выбирайте, что вам больше по душе.
Семенами
Размножение посевным материалом — распространенный метод, но он требует немного больше времени и терпения. Основные этапы:
Купите семена лантаны в специализированных магазинах или соберите их с уже цветущих растений.
Перед посевом замочите их в теплой воде на 12—24 часа для улучшения всхожести.
Используйте легкий и питательный грунт для рассады. Аккуратно положите семена по поверхности почвы, не засыпая их грунтом, так как для прорастания им нужен свет. Увлажните грунт, накройте контейнер прозрачной пленкой или стеклом для создания тепличных условий.
Разместите контейнер в теплом и светлом месте, но без прямых солнечных лучей. Температура должна быть примерно +20…+25 °C. Убедитесь, что почва остается влажной, но не слишком.
После появления всходов (обычно через две или три недели) удалите пленку, обеспечьте им достаточное освещение и регулярный полив. Когда у саженцев появятся два или три настоящих листа, пересадите их в отдельные горшки.
Черенками
Более быстрый метод. Он позволяет сохранить все характеристики материнского растения. Описание процесса:
Выберите здоровый побег длиной 10—15 см. Используйте верхние части стеблей с несколькими листьями, нижние листья аккуратно удалите.
Черенки можно укоренять как в воде, так и в земле. Если вы выбираете жидкость, поместите их в стакан с чистой фильтрованной водой. Следите за тем, чтобы листья не касались воды. Укоренение занимает около двух или трех недель, после чего черенки можно пересадить в грунт. Если вы укореняете в земле, используйте легкий субстрат, углубите черенки на 2—3 см и хорошо полейте грунт.
Поместите их в теплое и светлое место с рассеянным светом. Накройте контейнер прозрачным пакетом или пленкой.
Регулярно поливайте и поддерживайте почву умеренно влажной. Обычно черенки укореняются через пять или шесть недель. Когда они начнут давать новые листья, это будет сигналом, что корни достаточно укрепились и их можно пересаживать в отдельные горшки.
«Частый вопрос: можно ли укоренить черенки лантаны, привезенные с юга? Черенки могут укорениться, но вероятность вырастить в домашних условиях уличную лантану очень низкая. Лантане будет непросто расти дома, ведь для комнатного содержания подходят только особые гибридные сорта», — рассказывает эксперт.
Болезни лантаны
Это растение может подхватить несколько недугов, если за ним неправильно ухаживать. Например, если почва слишком влажная или растение получает мало света, оно может заболеть различными грибковыми инфекциями. Листья могут резко пожелтеть и даже опасть.
Мучнистая роса. Описание: белый порошкообразный налет на листьях. Лечение: удалите пораженные части растения. Примените фунгициды, содержащие серу или медь. Улучшите циркуляцию воздуха вокруг растения.
Корневая гниль. Описание: вызывается грибками из-за переувлажнения почвы, приводит к увяданию и гибели растения. Лечение: убедитесь в хорошем дренаже почвы. Избегайте чрезмерного полива. А если растение уже заболело, пересадите его в свежую сухую землю и обработайте фунгицидом.
Пятна на листьях. Описание: различные грибковые инфекции, вызывающие появление пятен на листьях. Лечение: удалите все пораженные листья. Используйте фунгициды. Оставьте между растениями свободное пространство для циркуляции воздуха.
Вредители лантаны
Тля, паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка и белокрылка — это наиболее распространенные вредители, которые могут поражать лантану в домашних условиях.
«Не бойтесь использовать профессиональные средства борьбы с насекомыми-вредителями. Для растения всегда будет лучше быстро избавиться от вредителей и быть здоровым. “Фитоверм”, “Актеллик” или “Актара” — это самые распространенные и эффективные препараты от различных насекомых. И еще хочу добавить, что повышение влажности воздуха предотвратит повторное появление паутинного клеща», — делится своим опытом Яна Прокудина.
Основные проблемы при выращивании лантаны
Чтобы культура радовала вас яркими соцветиями, обязательно нужно учесть несколько нюансов ухода. Недостаток света, перелив и холодный воздух в помещении — основные проблемы этого растения. А также не забывайте о регулярных подкормках и своевременной пересадке, чтобы лантана оставалась здоровой. Ниже рассмотрим еще несколько главных моментов подробнее.
1. Проблема: лантана не цветет. Причины: недостаток света, нехватка питательных веществ, слишком холодная температура, неправильная обрезка. Решение: обеспечить достаточное количество солнечного света в помещении, подкормить удобрениями для цветущих растений, поддерживать температуру не ниже +18 °C, обрезать растение весной.
2. Проблема: желтеют листья. Причины: недостаток питательных веществ, переувлажнение, недостаток света, насекомые-вредители. Решение: подкормить комплексным удобрением, уменьшить полив, переставить растение в более светлое место, тщательно проверить растение на наличие вредителей и своевременно принять меры по их уничтожению.
3. Проблема: скручиваются листья. Причины: недостаток влаги, сухость воздуха, насекомые-вредители. Решение: отрегулировать полив, опрыскать листья водой с помощью пульверизатора, тщательно проверить растение на наличие вредителей и своевременно принять меры по их уничтожению.
4. Проблема: вянут листья. Причины: переувлажнение или, наоборот, недостаток влаги, низкая температура, насекомые-вредители. Решение: отрегулировать полив, всегда проверять почву на влажность, поддерживать температуру не ниже +18 °C в помещении, тщательно проверить растение на наличие вредителей и своевременно принять меры по их уничтожению.
Памятка по уходу за лантаной в домашних условиях
Лантана — это необыкновенно колоритный цветок. Чтобы он радовал вас своим буйством красок, обязательно следуйте простым правилам:
1. Это светолюбивое растение, но оно не переносит прямых солнечных лучей. Поставьте его на окно, выходящее на восток или запад.
2. Умеренно поливайте культуру, так как лантана не терпит застоя воды в грунте.
3. Поддерживайте температуру в помещении для активного развития летом на уровне примерно +20…+25 °C.
4. Регулярно удобряйте растение для пышного цветения.
5. Весной аккуратно обрезайте лантану, удаляя старые и слабые побеги.
6. Систематически осматривайте декоративную культуру на наличие вредителей.
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем работы в студии DY.Art, участник Национальной гильдии флористов, Ассоциации озеленения и Евразийского художественного союза