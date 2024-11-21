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Синоптики пообещали потепление до +10 в Москве 21 ноября

Облачно, местами сильные осадки и до +10 — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 21 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Трентоне: +13° 2 м/с 67% 748 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −2.

В Московской области днем синоптики обещают от+5 до +10 градусов, ночью температура упадет до −4.

Ожидается юго-восточный ветер с переходом в северо-западный со скоростью 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/c.

Атмосферное давление составит 730−731 мм ртутного столба.

Ранее, 20 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о начале формирования снежного покрова в Московском регионе. Он добавил, что снежный покров начал формироваться и в других регионах Центральной России.