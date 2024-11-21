Синоптики пообещали потепление до +10 в Москве 21 ноября

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −2.
В Московской области днем синоптики обещают от+5 до +10 градусов, ночью температура упадет до −4.
Ожидается юго-восточный ветер с переходом в северо-западный со скоростью 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/c.
Атмосферное давление составит 730−731 мм ртутного столба.
Ранее, 20 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о начале формирования снежного покрова в Московском регионе. Он добавил, что снежный покров начал формироваться и в других регионах Центральной России.