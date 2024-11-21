Трентон
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 5,9

На территории Приморского края зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Об этом 21 ноября сообщили в региональном МЧС.

Сейчас в Трентоне: +11° 3 м/с 76% 748 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

«По информации сейсмической службы Приморского края, сегодня в 01:09 было зафиксировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,9 на глубине 460 км. Эпицентр находился в 49,5 км от н.п. Восток Красноармейского округа», — пишет пресс-служба МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.

Отмечается, что после сейсмособытия объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

При этом сервис EQAlert, который осуществляет онлайн-мониторинг землетрясений на территории РФ, указал магнитуду землетрясения 5,1.

Ранее, 17 ноября, Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» сообщил о зафиксированном у восточного побережья Камчатки землетрясении магнитудой 5,5.