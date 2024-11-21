В Приморье произошло землетрясение магнитудой 5,9

«По информации сейсмической службы Приморского края, сегодня в 01:09 было зафиксировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,9 на глубине 460 км. Эпицентр находился в 49,5 км от н.п. Восток Красноармейского округа», — пишет пресс-служба МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.
Отмечается, что после сейсмособытия объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
При этом сервис EQAlert, который осуществляет онлайн-мониторинг землетрясений на территории РФ, указал магнитуду землетрясения 5,1.
Ранее, 17 ноября, Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» сообщил о зафиксированном у восточного побережья Камчатки землетрясении магнитудой 5,5.