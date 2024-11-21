Вторую ночь подряд омичи задыхаются от выбросов

В ведомстве уточнили, что на это время объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Подобная экологическая обстановка наблюдалась в ночь на 20 ноября. В этой ситуации промышленные предприятия должны снизить выбросы минимум на 20%, а предприятия тепло- и электрогенерации — на 5 — 10%.