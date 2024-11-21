Вторую ночь подряд омичи задыхаются от выбросов

«По данным ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, с 20:00 20 ноября и до 11утра 21 ноября в Омске прогнозируется наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на это время объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Подобная экологическая обстановка наблюдалась в ночь на 20 ноября. В этой ситуации промышленные предприятия должны снизить выбросы минимум на 20%, а предприятия тепло- и электрогенерации — на 5 — 10%.
Напомним, что на окраине Омска, на этой неделе обнаружили свалку с ртутными градусниками. Все результаты обследования будут направлены в правоохранительные службы и природоохранную прокуратуру. В ближайшее время будут установлены сроки для полной очистки территории.