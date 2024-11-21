Магнитная буря 21 ноября 2024 года: на Солнце зафиксировали вспышку M1.1

Сейчас индекс подобной активности находится на границе желтого (практически минимального) и оранжевого (среднего) уровня. Накануне стало известно о 10 взрывах на звезде, в том числе силой M1.1. В ночь со среды на четверг не произошло ни одного выброса плазмы.