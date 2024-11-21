Магнитная буря 21 ноября 2024 года: на Солнце зафиксировали вспышку M1.1

Пока единственная звезда в системе копит силы на новые геоудары.
В четверг, 21 ноября, К-индекс вновь не превысит даже 2 баллов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. В некоторые часы колебания магнитосферы могут ослабнуть до одного балла, что считается спокойной магнитосферой.
В ближайшие дни сильных потрясений на Солнце ждать не стоит. По прогнозам астрофизиков, до конца недели и месяца самое тяжелое испытание, которое ждет метеопатов, — это возмущения силой до 3 баллов, что также не считается магнитной бурей.
Такая погода в космосе обычно никак не отражается на самочувствии метеозависимых людей. Некоторые земляне остро реагируют на мощные вспышки на Солнце, которые могут произойти внезапно.
Сейчас индекс подобной активности находится на границе желтого (практически минимального) и оранжевого (среднего) уровня. Накануне стало известно о 10 взрывах на звезде, в том числе силой M1.1. В ночь со среды на четверг не произошло ни одного выброса плазмы.