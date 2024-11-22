Плектрантус: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это интересная и неприхотливая растительная культура, которая идеально подходит для выращивания в нашей стране. В этой статье вы найдете подробное руководство по уходу за комнатной мятой, узнаете о популярных видах и сортах растения, а также получите советы по выращиванию плектрантуса на улице и размножению в домашних условиях.
Что важно знать о домашнем растении плектрантус
Прежде чем углубиться в детали ухода за комнатным цветком, важно ознакомиться с его основными характеристиками. В таблице ниже приведены ключевые факты, которые помогут вам лучше понять особенности плектрантуса и его требования к условиям выращивания.
|Семейство
|Яснотковые (Lamiaceae)
|Род
|Шпороцветник, или плектрантус (Plectranthus)
|Родина
|Африка, Австралия, Азия
|Тип растения
|Травянистое многолетнее растение
|Высота растения
|В зависимости от вида высота может варьироваться от 30 см до 1 м
|Листья
|Декоративные, зеленые, иногда с белыми или серебристыми прожилками
|Цветки
|Мелкие цветы, чаще всего белые, голубые или нежно-фиолетовые
|Токсичность
|Нетоксичен, безопасное комнатное растение для домашних животных
|Польза
|Запах плектрантуса отпугивает моль и других насекомых, удаляет микробов и успокаивающе действует на нервную систему человека
Виды и сорта растения плектрантус с фото
Эта растительная культура включает в себя множество разновидностей, которые различаются не только эффектным внешним видом, но и требованиями к условиям выращивания. Ниже представлено несколько наиболее популярных видов, которые часто встречаются в домашних коллекциях:
Плектрантус ароматный (Plectranthus amboinicus) — популярный вид с крупными мясистыми зелеными листьями и ярко выраженным мятным ароматом. Кустарник высотой до 100 см. Листья часто используются как пряность в кулинарии.
Плектрантус серебристый (Plectranthus argentatus) — вид плектрантуса, у которого листовая пластина с двух сторон покрыта плотным серебристым ворсом, создающим эффект бархатистости, как у стахиса.
Плектрантус реснитчатый (Plectranthus ciliatus) — этот вид отличается листьями с фиолетовым оттенком, особенно выраженным на обратной стороне пластины, и мелкими ресничками по краям.
Плектрантус Эртендаля (Plectranthus oertendahlii) — компактный вид растения с яркими серебристыми прожилками, выделяющимися на зеленой листовой пластине. Именно этот вид плектрантуса используется как ампельное растение.
Плектрантус шлемниковидный (Plectranthus scutellarioides) — популярный вид с декоративными листьями разнообразной окраски: от зеленого до пурпурного оттенка. А также встречаются вариегатные формы растения с белой окантовкой.
Самые интересные сорта плектрантуса:
Green and Gold — сорт с ярко-зелеными листьями, обрамленными золотистыми краями.
Mona Lavender — растение с красивыми фиолетовыми цветами и глянцевыми зелеными листьями. Очень популярный сорт для ландшафтного дизайна.
Green Mountain — этот сорт плектрантуса отличается уникальной пестрой окраской листьев, на них гармонично сочетаются белые, желтые и зеленые оттенки.
Уход за плектрантусом в домашних условиях
Несмотря на свою неприхотливость, комнатная мята требует соблюдения определенных условий для полноценного роста и развития. В этом разделе мы рассмотрим основные аспекты ухода за этим экзотическим растением.
Грунт и горшок
Плектрантус предпочитает легкую и питательную почву с хорошей водопроницаемостью. Оптимальный состав грунта включает дерновую и листовую землю, песок, а также перлит в соотношении 2: 2: 1: 1.
Так как корневая система у растения поверхностная, советуем отдавать предпочтение при выборе горшка для плектрантуса более широким и не слишком глубоким вариантам.
Температура и освещение
Растительная культура предпочитает яркий рассеянный свет, но может развиваться и в полутени. Лучи прямого солнца могут вызвать ожоги на листьях, поэтому рекомендуем располагать плектрантус на восточных или западных подоконниках.
Летом подходящая температура для плектрантуса варьируется в пределах +18…+24 °C. Зимой температура в комнате с растением не должна опускаться ниже +12…+15 °C.
Режим полива
Полив плектрантуса должен быть умеренным. Это тропическое растение остро реагирует на переувлажнение, поэтому давайте подсыхать верхнему слою грунта в промежутках между поливами.
Зимой частоту полива следует сократить, но нельзя доводить до полного пересыхания земляного кома.
Влажность воздуха
Плектрантус хорошо адаптируется к различным условиям, в том числе и к сухому воздуху. Однако, чтобы создать для него более комфортную среду, рекомендуется периодически опрыскивать листья с помощью пульверизатора или увлажнителя воздуха.
Особенно это актуально в зимний период, когда отопительные приборы понижают влажность воздуха.
Подкормка и удобрения
В период наиболее интенсивного роста (весна — лето) плектрантус нуждается в регулярном внесении различных микроэлементов в почву. Рекомендуем использовать комплексные минеральные удобрения для лиственных растений один раз в месяц.
Зимой подкормки прекращают, чтобы дать растительной культуре возможность отдохнуть и набраться сил.
Пересадка
Пересаживать плектрантус следует весной, один раз в два года, по мере роста корневой системы.
При пересадке важно не повредить корни растения и обеспечить хороший дренаж на дне горшка, так как он поможет избежать скопления излишней влаги в грунте.
Обрезка
Для поддержания декоративного вида плектрантус нуждается в регулярной санитарной и формирующей обрезке. Обрезку проводят весной, аккуратно удаляя слабые и старые побеги растения. А также это мероприятие пробуждает новые почки, что обеспечивает активное развитие культуры и более интенсивное цветение.
Особенности выращивания плектрантуса на улице в открытом грунте
Комнатную мяту можно выращивать на улице в летний период, но для этого нужно выбрать место, защищенное от прямых солнечных лучей и ветра. Перед наступлением холодов растение следует вернуть в помещение, так как оно не переносит заморозков. Выращивание культуры в открытом грунте требует более частого полива и регулярного осмотра на наличие насекомых-вредителей.
Частота подкормок при выращивании плектрантуса в саду остается такой же, как и в домашних условиях, — с периодичностью один раз в месяц.
Размножение комнатного цветка плектрантус
Увеличить численность экземпляров этой растительной культуры в домашних условиях не представляет никакой сложности.
Существует несколько способов размножения плектрантуса: черенками, делением куста и семенами. Все они действенные и малозатратные по времени и усилиям.
Черенками
Этот вариант размножения считается наиболее простым и эффективным способом. Весной или летом отрежьте верхушечный черенок длиной около 10 см и аккуратно удалите нижние листья. Черенок можно укоренить в воде или в смеси песка и торфа. После появления корней черенок пересаживают в горшок с питательным грунтом. Для этого метода подойдут обрезки растения после формирующей обрезки.
Делением куста
Этот способ размножения плектрантуса проводят во время пересадки. Растение осторожно извлекают из горшка и осторожно разделяют на части, каждая из которых должна иметь и корни, и побеги. Полученные растения рассаживают в отдельные горшки и ухаживают за ними привычным способом.
Семенами
Этот метод считается более трудоемким и требует больше времени. Посевной материал плектрантуса сажают в легкий и питательный грунт, слегка присыпают сверху землей и накрывают пленкой для создания парникового эффекта. После появления всходов укрытие убирают, а молодые растения аккуратно пикируют в отдельные горшки.
Болезни плектрантуса
Несмотря на устойчивость плектрантуса к болезням, неправильный уход может привести к различным проблемам. Наиболее популярными заболеваниями и способами их лечения поделились в списке ниже.
Корневая гниль. Возникает при переувлажнении почвы. Лечение: пересадка в новый легкий грунт, аккуратное удаление пораженных корней, нормализация полива культуры.
Мучнистая роса. Проявляется белым налетом на листьях. Лечение: обработка фунгицидом, улучшение циркуляции воздуха в помещении, уменьшение влажности.
Грибковые инфекции. Различные грибки могут вызвать пятна на листьях и их отмирание. Лечение: тщательная обработка фунгицидами, улучшение условий содержания в помещении или в саду, нормализация полива культуры.
Вредители плектрантуса
Растение иногда подвергается нападению различных насекомых. С помощью правильно подобранного препарата их можно вывести за пару обработок.
Паутинный клещ. Появляется при низкой влажности, на нижней стороне листа видна тонкая паутина. Лечение: увеличение влажности, тщательные обработки различными акарицидами строго по инструкции.
Тля. Мелкие насекомые, которые питаются соком растения, вызывая его ослабление и деформацию листьев. Лечение: обработка мыльным раствором, а также различными инсектицидами строго по инструкции.
Белокрылка. Мелкие белые насекомые, которые оставляют липкий налет на листьях. Лечение: тщательная обработка листьев мыльным раствором, а также применение разных инсектицидов и липких ловушек.
Щитовка. Насекомое образует твердые коричневые наросты на стеблях и листьях и высасывает соки из растения. Лечение: механическое удаление вредителей с помощью ватного тампона, смоченного в спирте. Тщательная внутрипочвенная обработка различными инсектицидами строго по инструкции.
«Иногда в почве из-за постоянного переувлажнения могут появляться подуры. Их боятся не стоит, так как они считаются частью естественной микрофлоры грунта. Существенного вреда даже крупные особи растению не наносят, но, если вы все-таки хотите от них избавиться, тогда просто нормализуйте полив плектрантуса», — поделилась своим полезным лайфхаком Евгения Гномова, коллекционер и создатель сообщества любителей растений ВКонтакте «Мятный рай Евгении Гномовой».
Основные проблемы при выращивании плектрантуса
Иногда эта декоративная культура может столкнуться с различными проблемами, которые чаще всего связаны с неправильным уходом. В списке ниже приведены основные проблемы, их причины и эффективные способы решения.
1. Проблема: активно желтеют листья. Причина: переувлажнение почвы. Решение: нормализовать полив, обеспечить хороший дренаж, пересадить плектрантус в новый грунт, аккуратно удалить сгнившие корни.
2. Проблема: листья скручиваются. Причины: нехватка влаги или сухой воздух. Решение: нормализовать полив и увеличить влажность воздуха в помещении.
3. Проблема: медленный рост растения. Причина: нехватка питательных веществ. Решение: рекомендуем использовать комплексные минеральные удобрения для лиственных растений один раз в месяц.
4. Проблема: листья плектрантуса опадают. Причины: слишком низкие температуры и сквозняки. Решение: своевременно перенести растение в более теплое место, советуем всегда избегать сквозняков.
5. Проблема: отсутствие цветения. Причины: недостаток света или питательных веществ. Решение: обеспечить хорошее освещение для плектрантуса, провести подкормку минеральными удобрениями для лиственных растений.
Памятка по уходу за плектрантусом в домашних условиях
Чтобы эта декоративная культура всегда радовала вас своим интересным внешним видом, важно соблюдать несколько простых правил ухода. В завершение статьи приведем краткую памятку:
1. Освещение. Яркий рассеянный свет, избегайте прямых солнечных лучей.
2. Температура. Оптимальная температура летом — +18…+24 °C, а зимой — примерно +12…+15 °C (избегайте резких перепадов и сквозняков).
3. Полив. Умеренное увлажнение, между поливами почва должна немного подсыхать.
4. Влажность воздуха. Поддерживайте умеренную влажность, регулярно опрыскивайте листья.
5. Подкормка. Один раз в месяц и обязательно подкармливать в период интенсивного роста.
6. Пересадка. Проводить эту процедуру следует весной, один раз в два года, по мере роста корневой системы.
7. Обрезка. Обязательно проводите ежегодную обрезку весной для формирования куста.
8. Размножение. Советуем размножать эту растительную культуру черенкованием, так как это наиболее эффективный и быстрый способ.
Эксперт: Евгения Гномова, коллекционер и создатель сообщества любителей растений ВКонтакте «Мятный рай Евгении Гномовой»