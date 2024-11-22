Плектрантус: уход за комнатным растением в домашних условиях

Комнатную мяту можно выращивать на улице в летний период, но для этого нужно выбрать место, защищенное от прямых солнечных лучей и ветра. Перед наступлением холодов растение следует вернуть в помещение, так как оно не переносит заморозков. Выращивание культуры в открытом грунте требует более частого полива и регулярного осмотра на наличие насекомых-вредителей.