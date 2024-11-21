В Москве ожидается пятибалльный шторм 21 ноября

«Пятибалльный шторм ударит по Москве, — написал он в Telegram-канале. — С увеличением градиента атмосферного давления в Москве и окрестностях в первой половине дня ветер в порывах задувает до 15−18 м/с. С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17−22 м/с, а местами 25 м/с».