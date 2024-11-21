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В Москве ожидается пятибалльный шторм 21 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пятибалльный шторм с сильным ветром ожидается в столице в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 66% 750 мм рт. ст. +10°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Пятибалльный шторм ударит по Москве, — написал он в Telegram-канале. — С увеличением градиента атмосферного давления в Москве и окрестностях в первой половине дня ветер в порывах задувает до 15−18 м/с. С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17−22 м/с, а местами 25 м/с».

Он отметил, что такой ветер может стать причиной падения деревьев, слабозакрепленных конструкций, повреждения кровли крыш и обрыва линий ЛЭП.

Пик штормового ветра придется на период с 17:00 до 22:00.