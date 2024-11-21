Урожай за две недели. Как легко вырастить дома лук на салаты

В холодное время года зелень в магазинах дорожает в цене, так как заканчивается сезон. И тратиться лишний раз не стоит, так как тот же зеленый лук можно легко вырастить на подоконнике дома.
Садовод Елена Литвинова знает, как сделать это за две недели, совершенно не напрягаясь. Можно сказать, посадили и забыли.
Многие сажают лук в опилки, в песок или даже кладут в воду. В магазинах также продаются специальные ящики для выращивания лука, но все эти способы оказываются неэффективными, так как каждый день надо менять воду, иначе корни сгниют.
По словам нашего эксперта, самая лучшая система — фитильный полив. В этом случае ничего не застаивается, лук растет быстро.
Как сделать фитильный полив
Для посадки вам понадобится лук-севок, его можно купить где угодно. И стаканчики — один большой (500 мл), другой поменьше (300 мл). Важно, чтобы один входил в другой. Пригодится также синтетическая бельевая веревка не менее пяти сантиметров в длину.
Возьмите маленькие стаканчики и сделайте на дне дырочку с помощью ножниц. Вставьте в отверстие веревку — получится так называемый фитиль, который будет тянуть воду из второго стакана.
Грунт и посадка
Маленький стакан заполните до краев вермикулитом. Подойдет также нейтральный торф, который стоит перемешать с перлитом. Тщательно полейте так, чтобы вода потекла по фитилю и заполнила большой стакан хотя бы на треть.
Далее закладывайте в почву севок по кругу стаканчика. Закапывать не надо, кладите на поверхности. В течение 2−3 дней лук выпустит корни, а потом пойдет зеленая ботва.
Кстати, обрежьте верхушки у лука перед посадкой. Литвинова уверена, что урожай тогда будет быстрее.
Далее ставьте горшок на подоконник, дополнительное освещение не понадобится, так как лук неприхотлив в уходе. Через две недели у вас будет много зеленого лука на салат.
Урожай можно снять только два раза. Поэтому по этой же системе потом посадите новую партию лука и также выращивайте.